الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
26
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
26
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المراقبون الجويون: تأجيل جدولة عملنا كما كان مقررا افساحا بالمجال للتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اسرع وقت
أخبار لبنان
2023-08-29 | 13:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المراقبون الجويون: تأجيل جدولة عملنا كما كان مقررا افساحا بالمجال للتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اسرع وقت
قرر المراقبون الجويون المجازون تأجيل جدولة عملهم كما كان مقررا وبذل كافة الجهود للاستمرار بتأمين خدمات الملاحة الجوية في مطار بيروت على مدار الساعة بشكل أمن وسليم، "احساسا منهم بدورهم الوطني والمحوري في الابقاء على المطار كبوابه لبنان للخارج".
وأكد المراقبون الجويون أن القرار جاء " افساحا بالمجال للتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اسرع وقت كما وعدنا ومن اجل مبادرة الايجابية بإيجابية، خصوصا بعد تفهم وتقدير المعنيين لدور المراقب الجوي ودقة واهميه عمله والمسؤوليات الملقاة على عاتقه".
وتتمثل مطالب المراقبون الجويون بإصدار مرسوم التوظيف للناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية عام ۲۰۱۸ لوظيفة معاون مراقب حيث وضعه وزير الأشغال العامة والنقل على جدول اعمال اول جلسة لمجلس الوزراء،الاسراع في تنفيذ وتمويل مشروع تدريب المعاونين مراقبين بعد ابلاغهم انه تم مراسلة الجهات المعنية للبدء بالتدريب، كما الاستعانه بخدمات مراقبين مجازين بصورة موقته الى حين الانتهاء من فترة تدريب المعاونين مراقبين.
أخبار لبنان
المراقبون الجويون
إضراب
مطار بيروت
التالي
أيلول رئاسي نفطي حدودي... رسالة هوكستين تسبق حوار لودريان (الأنباء الالكترونية)
عون لـ"الجمهورية": هناك مساران حواريان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:51
البحرين تتعهد منح السجناء حقوقًا إضافية وسط إضراب مئات منهم عن الطعام
أخبار دولية
10:51
البحرين تتعهد منح السجناء حقوقًا إضافية وسط إضراب مئات منهم عن الطعام
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-25
المراقبون الجويون يلوّحون بالاضراب والمعنيون يؤكدون استمرار عمل المرفق..
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-25
المراقبون الجويون يلوّحون بالاضراب والمعنيون يؤكدون استمرار عمل المرفق..
0
أخبار لبنان
2023-08-24
المراقبون الجويون يرفعون الصوت: سنعمل من الـ7 صباحًا حتى الـ8 مساءً
أخبار لبنان
2023-08-24
المراقبون الجويون يرفعون الصوت: سنعمل من الـ7 صباحًا حتى الـ8 مساءً
0
خبر عاجل
2023-08-22
نصار يناشد المعنيين عقد إجتماع طارىء لحل ما يحصل بمطار بيروت!
خبر عاجل
2023-08-22
نصار يناشد المعنيين عقد إجتماع طارىء لحل ما يحصل بمطار بيروت!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
00:39
عودة الإستقرار والإرتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:39
عودة الإستقرار والإرتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
0
صحف اليوم
00:31
هاشم لـ"الأنباء الإلكترونية": خلفية الموقف الفرنسي المستجد غير معروفة بعد
صحف اليوم
00:31
هاشم لـ"الأنباء الإلكترونية": خلفية الموقف الفرنسي المستجد غير معروفة بعد
0
اسرار
00:24
أسرار الصحف 30-8-2023
اسرار
00:24
أسرار الصحف 30-8-2023
0
صحف اليوم
00:19
غسان سكاف لـ"الأنباء" الكويتية: المبادرة الفرنسية تحولت إلى مادة لإذكاء الصراع الداخلي
صحف اليوم
00:19
غسان سكاف لـ"الأنباء" الكويتية: المبادرة الفرنسية تحولت إلى مادة لإذكاء الصراع الداخلي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
07:59
تعاني من مرض التوحد وغادرت منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
امن وقضاء
07:59
تعاني من مرض التوحد وغادرت منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
0
صحة وتغذية
2023-08-18
"ضربة الشمس"... ارتفاع خطر لدرجة حرارة الجسم قد يكون قاتلاً
صحة وتغذية
2023-08-18
"ضربة الشمس"... ارتفاع خطر لدرجة حرارة الجسم قد يكون قاتلاً
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-20
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-20
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2023
0
أخبار دولية
2023-08-24
اليابان بدأت تصريف مياه فوكوشيما المعالجة
أخبار دولية
2023-08-24
اليابان بدأت تصريف مياه فوكوشيما المعالجة
بالفيديو
d-none hideMe
0
السياحة في لبنان
14:14
"إكتشف لبنان" إنطلق وشباب العالم العربي من ربوع الجنوب يهتفون لبيروت!
السياحة في لبنان
14:14
"إكتشف لبنان" إنطلق وشباب العالم العربي من ربوع الجنوب يهتفون لبيروت!
0
رياضة
14:12
ماذا بانتظار منتخب لبنان في المباريات القادمة؟
رياضة
14:12
ماذا بانتظار منتخب لبنان في المباريات القادمة؟
0
رياضة
14:06
رسالة من وائل عرقجي لبعض الجماهير اللبنانية
رياضة
14:06
رسالة من وائل عرقجي لبعض الجماهير اللبنانية
0
رياضة
14:02
الحظ لم يحالف لبنان في مباراته بمواجهة فرنسا... هكذا كانت المجريات
رياضة
14:02
الحظ لم يحالف لبنان في مباراته بمواجهة فرنسا... هكذا كانت المجريات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إخلاء سبيل الكوميدي نور حجار بسند إقامة بإشارة من القاضي عويدات
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إخلاء سبيل الكوميدي نور حجار بسند إقامة بإشارة من القاضي عويدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل طرقاتنا جاهزة لاستقبال أمطار الشتاء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل طرقاتنا جاهزة لاستقبال أمطار الشتاء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الأمن يحتاج إلى المال…
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الأمن يحتاج إلى المال…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
سلامة وعِوضا عن المثول...يخاصم الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
سلامة وعِوضا عن المثول...يخاصم الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
شد حبال بين وزارة الطاقة والحكومة حول ملف الكهرباء
تقارير نشرة الاخبار
13:32
شد حبال بين وزارة الطاقة والحكومة حول ملف الكهرباء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:08
رقصة ماغي بو غصن على أغنية فارس كرم تغزو الانترنت.. "اللي بتقصّر تنورة" (فيديو)
فنّ
03:08
رقصة ماغي بو غصن على أغنية فارس كرم تغزو الانترنت.. "اللي بتقصّر تنورة" (فيديو)
2
فنّ
03:15
هجرة راغب علامة الى أميركا.. اشترى فيلا ومزرعة بملايين الدولارات في جورجيا!
فنّ
03:15
هجرة راغب علامة الى أميركا.. اشترى فيلا ومزرعة بملايين الدولارات في جورجيا!
3
خبر عاجل
11:55
الـLBCI تحصل على المسودة الأخيرة لقرار التمديد لليونيفل في لبنان
خبر عاجل
11:55
الـLBCI تحصل على المسودة الأخيرة لقرار التمديد لليونيفل في لبنان
4
منوعات
02:00
العالم الهولندي يحدد الفترة الزمنية ويضرب من جديد: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما!
منوعات
02:00
العالم الهولندي يحدد الفترة الزمنية ويضرب من جديد: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما!
5
خبر عاجل
06:30
انتهاء الشوط الاول من مباراة لبنان وفرنسا في بطولة كأس العالم لكرة السلة بتقدم فرنسا على منتخب الارز بنتيجة 38 37
خبر عاجل
06:30
انتهاء الشوط الاول من مباراة لبنان وفرنسا في بطولة كأس العالم لكرة السلة بتقدم فرنسا على منتخب الارز بنتيجة 38 37
6
أمن وقضاء
10:13
القاضي عويدات يتخذ قرارًا بتوقيف الكوميدي نور حجار
أمن وقضاء
10:13
القاضي عويدات يتخذ قرارًا بتوقيف الكوميدي نور حجار
7
منوعات
05:16
على أحد الشواطئ اللبنانية... العثور على حوت نافق! (فيديو)
منوعات
05:16
على أحد الشواطئ اللبنانية... العثور على حوت نافق! (فيديو)
8
اقتصاد
02:09
ارتفاع في اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
ارتفاع في اسعار المحروقات...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More