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المراقبون الجويون: تأجيل جدولة عملنا كما كان مقررا افساحا بالمجال للتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اسرع وقت

أخبار لبنان
2023-08-29 | 13:04
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المراقبون الجويون: تأجيل جدولة عملنا كما كان مقررا افساحا بالمجال للتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اسرع وقت
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المراقبون الجويون: تأجيل جدولة عملنا كما كان مقررا افساحا بالمجال للتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اسرع وقت

قرر المراقبون الجويون المجازون تأجيل جدولة عملهم  كما كان مقررا وبذل كافة الجهود للاستمرار بتأمين خدمات الملاحة الجوية في مطار بيروت على مدار الساعة بشكل أمن وسليم، "احساسا منهم بدورهم الوطني والمحوري في الابقاء على المطار كبوابه لبنان للخارج".

وأكد المراقبون الجويون أن القرار جاء  " افساحا بالمجال للتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اسرع وقت كما وعدنا ومن اجل مبادرة الايجابية بإيجابية، خصوصا بعد تفهم وتقدير المعنيين لدور المراقب الجوي ودقة واهميه عمله والمسؤوليات الملقاة على عاتقه".

وتتمثل مطالب المراقبون الجويون بإصدار مرسوم التوظيف للناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية عام ۲۰۱۸ لوظيفة معاون مراقب حيث وضعه وزير الأشغال العامة والنقل على جدول اعمال اول جلسة لمجلس الوزراء،الاسراع في تنفيذ وتمويل مشروع تدريب المعاونين مراقبين بعد ابلاغهم انه تم مراسلة الجهات المعنية للبدء بالتدريب، كما الاستعانه بخدمات مراقبين مجازين بصورة موقته الى حين الانتهاء من فترة تدريب المعاونين مراقبين.

أخبار لبنان

المراقبون الجويون

إضراب

مطار بيروت

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