هوكشتاين في بيروت

وصل صباح اليوم، الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



وكانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت في بيان، أن "كبير مستشاري الرئيس بايدن آموس هوكستين يزور لبنان من 30 إلى 31 آب، لمتابعة اتفاق الحدود البحرية التاريخي الذي جرى التوصل اليه في تشرين الأول 2022. وسوف يبحث كبير المستشارين هوكستين أيضًا في المجالات ذات الاهتمام المشترك والإقليمي".