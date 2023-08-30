سامر سليم للـLBCI: وضع الدولار في السوق هو الذي يرفع فاتورة الكهرباء

سامر سليم للـLBCI: وضع الدولار في السوق هو الذي يرفع فاتورة الكهرباء

أكد عضو مجلس إدارة "كهرباء لبنان" سامر سليم أن مؤسسة كهرباء لبنان كانت تعاني طوال عمرها.



وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أننا "اتخذنا قرار هذا الشهر بإرجاع 10 مليون للدولار للدولة من السلفة التي أخذناها."



وقال: "نحن مؤسسة عامة ولدينا حلول لكن هناك بعض الأمور التي يجب على الدولة أن تعالجها،" مضيفًا أن "هناك صعوبات كثيرة، فهناك سرقات للكابلات ولدينا مبنى مدمر للشركة."



ولفت سليم إلى أن "ولايتنا انتهت ونحن الآن في تصريف أعمال لكننا نعمل أكثر من قبل لأن الظروف تغيرت، والموظف يعاني فالمعاشات قليلة جدًا كما أن عدد الموظفين قليل والظروف صعبة."



وأوضح أننا "أعددنا السنة موازنة متوازنة من دون أي عجز ومن دون طلب مساعدة من أي جهة ولا سيما الدولة."



وشدد على أن "وضع الدولار في السوق هو الذي يرفع فاتورة الكهرباء ونحن بحاجة إلى الدولار لدفع المحروقات."