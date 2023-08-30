الصايغ من الديمان: لطلب دعم اليونفيل للسيطرة على كل الحدود البرية والبحرية ونقاط الدخول والخروج لا سيما المطار والمرفأ

سأل النائب سليم الصايغ "كيف ترضى أي مرجعية لبنانية أن يبقى هذا البلد من دون شراكة وطنية حقيقية".



قال الصايغ بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان: "هذا الواقع المفروض فرضاً اذا لم يتغير سيأخذنا جميعا الى أماكن لا أحد يريدها".



وأضاف: "مطالبنا ومعركتنا لمصلحة كل لبنان، حتى لو اراد البعض بتر الحضور السياسي المسيحي عبر استهداف الرئاسة الاولى وكل لبناني حر حريص على الجمهورية والميثاق الوطني".



ودعا الحكومة الى طلب دعم اليونفيل للسيطرة على كل الحدود اللبنانية البرية والبحرية ونقاط الدخول والخروج لا سيما المطار والمرفأ تماما كما جاء في متن القرار الـ 1701 (بند ١٣).