بعد وصوله الى بيروت، كتب الموفد الأميركي آموس هوكشتاين عبر حسابه على منصة "إكس": "من الرائع العودة إلى بيروت. قهوة سريعة ومنقوشة في الفلمنكي مع المنظر الجميل المطل على الروشة مع السفيرة الأميركية الموهوبة دوروثي شيا".



يذكر أن هوكشتاين وصل صباح اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



وكانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت في بيان، أن "كبير مستشاري الرئيس بايدن آموس هوكستين يزور لبنان من 30 إلى 31 آب، لمتابعة اتفاق الحدود البحرية التاريخي الذي جرى التوصل اليه في تشرين الأول 2022. وسوف يبحث كبير المستشارين هوكستين أيضًا في المجالات ذات الاهتمام المشترك والإقليمي".

