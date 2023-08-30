ما هو وضع الجالية اللبنانية في الغابون؟

مزهر: الجالية اللبنانية في الغابون بخير

أكد رئيس الجالية اللبنانية في الغابون حسن مزهر أن "الجالية اللبنانية بكاملها بخير، اثر الانقلاب العسكري الذي حصل فجر اليوم، وأن الاوضاع شبه عادية"، مشيرا الى أن "اللبنانيين في منازلهم يتابعون التطورات وهم بخير وممتلكاتهم وأعمالهم أيضا بخير".



وقال في اتصال هاتفي مع "الوكالة الوطنية للاعلام": "نحن وفريق عملنا على تنسيق ومتابعة تامة مع السفيرة اللبنانية ألين يونس التي لا تألو جهدا لتلبية متطلبات اللبنانيين هنا والاطمئنان اليهم"، مشيرا الى "عودة الاتصالات كافة الى البلاد بعد عزلة لثلاثة أيام، وهذا أمر ايجابي يعطي المزيد من الاطمئنان بين اللبنانيين هنا في الغابون وأهاليهم في لبنان".