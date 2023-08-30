جلسة مجلس وزراء الاسبوع المقبل و23 بندا على جدول الاعمال

دعت رئاسة مجلس الوزراء إلى جلسة حكومية يوم الاربعاء 6 ايلول 2023 عند الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر، ويتم تأكيد الموعد لاحقا عند توجيه الدعوة.

وعلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء 23 بندا ابرزها تلك المتعلقة بفتح اعتمادات لتغطية ثمن شراء كمية من الغاز اويل والفيول اويل لصالح كهرباء لبنان.