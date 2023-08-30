الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

النائب عبد المسيح قدم اقتراح قانون"نايا حنا"

أخبار لبنان
2023-08-30 | 06:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
النائب عبد المسيح قدم اقتراح قانون&quot;نايا حنا&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
النائب عبد المسيح قدم اقتراح قانون"نايا حنا"

قدم النائب أديب عبد المسيح اقتراح قانون معجل مكرر الى المجلس النيابي يتعلق بتجريم اطلاق عيارات نارية في الهواء تحت مسمى قانون "نايا حنا".

***للإطلاع على اقتراح القانون، اضغط هنا.

أخبار لبنان

أديب عبد المسيح

اقتراح قانون

نايا حنا

LBCI التالي
ميقاتي التقى هوكشتاين في السراي
جلسة مجلس وزراء الاسبوع المقبل و23 بندا على جدول الاعمال
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
12:17

وصفة سهلة ولذيذة... هكذا أعدّ الشيف حنا طويل "النوي مع الدجاج" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
12:17

لقاء جمع المقداد وعبد اللهيان.. ووجهة الوزير الايراني المقبلة لبنان

LBCI
آخر الأخبار
12:13

عقد اجتماع مجلس الامن الذي كان سيتم التصويت فيه على قرار التجديد لليونيفيل في لبنان مساء اليوم الساعة العاشرة بتوقيت لبنان

LBCI
أخبار دولية
11:59

البيت الأبيض "يتابع من كثب" الأوضاع في الغابون: سنواصل دعمنا فكرة المُثل الديموقراطية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:16

وزارة الخارجية تدعو اللبنانيين المقيمين في الغابون الى اتخاذ أقصى درجات الحيطة

LBCI
خبر كاذب
10:42

خبر عن نقص في المواد الغذائية الطازجة والساخنة في الجيش... ما صحته؟

LBCI
أخبار لبنان
10:08

قائد الجيش يزور قاعدة بيروت الجوية ويقدم التعازي إلى ذوي الضابطين الشهيدين على أثر تحطم طوافة للجيش

LBCI
امن وقضاء
10:00

تدابير سير ومنع مرور في الجناح غداً تزامنا مع المهرجان الخطابي بمناسبة ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مخيم عين الحلوة: اتصالات في مختلف الاتجاهات لمنع انزلاق الامور الى نقطة الصفر

LBCI
أخبار دولية
05:45

عشرة قتلى في قمع تظاهرة مناهضة للأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية

LBCI
فنّ
05:08

أنغام في تصريح جريء: أزواجي بحثوا عن رجولتهم مع نساء أخريات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:47

هوكشتاين في بيروت... فما سبب الزيارة؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:47

الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية يطول... فهل من محاولات جديدة لفتح كوة في جدار الازمة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:47

هوكشتاين في بيروت... فما سبب الزيارة؟

LBCI
السياحة في لبنان
14:14

"إكتشف لبنان" إنطلق وشباب العالم العربي من ربوع الجنوب يهتفون لبيروت!

LBCI
رياضة
14:12

ماذا بانتظار منتخب لبنان في المباريات القادمة؟

LBCI
رياضة
14:06

رسالة من وائل عرقجي لبعض الجماهير اللبنانية

LBCI
رياضة
14:02

الحظ لم يحالف لبنان في مباراته بمواجهة فرنسا... هكذا كانت المجريات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إخلاء سبيل الكوميدي نور حجار بسند إقامة بإشارة من القاضي عويدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل طرقاتنا جاهزة لاستقبال أمطار الشتاء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الأمن يحتاج إلى المال…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:28

"الطاقة" تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر آب

LBCI
حال الطقس
00:39

عودة الإستقرار والإرتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
15:42

السعودية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة

LBCI
خبر عاجل
13:03

تتابعون إعادة المباراة بين منتخبي لبنان وفرنسا ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة وذلك عند الساعة التاسعة مساء عبر الـLB2

LBCI
منوعات
13:10

رمته في سلّة المهملات... ابنة الـ18 عاماً متهمة بقتل طفلها الرضيع والسبب صادم!

LBCI
فنّ
04:53

فيديو سيذهلكم.. عبير نعمة وأخواتها يزفّون شقيقتهم نسرين غناءً بمشاركة أم العروس والأحفاد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

طائرة إسرائيلية اضطراريا في السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إخلاء سبيل الكوميدي نور حجار بسند إقامة بإشارة من القاضي عويدات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More