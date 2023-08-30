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ميقاتي التقى هوكشتاين في السراي
أخبار لبنان
2023-08-30 | 07:10
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ميقاتي التقى هوكشتاين في السراي
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المنسق الأميركي الخاص بالطاقة والوسيط في مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل أموس هوكشتاين بعد ظهر اليوم في السراي.
وشارك في اللقاء سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، المستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر ومنسّق الحكومة لدى قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" العميد منير شحادة.
أخبار لبنان
ميقاتي
هوكشتاين
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