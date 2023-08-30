نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للدورة الاستثنائية هذا المساء

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للدورة الاستثنائية، سوف تصدر ابتداء من السادسة من مساء اليوم ، عبر الدخول إلى موقع الوزارة www.mehe.gov.lb.



ولفت المكتب الإعلامي إلى أن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وقّع المعاملات المتعلقة بدفع بدلات المراقبة والتصحيح لامتحانات الدورة العادية في التعليم العام والتعليم المهني والتقني بالدولار الاميركي ، وتشمل كل المراقبين والمصححين ، وأحال هذه المعاملات إلى منظمة اليونيسف، التي ستتابع تحويل المستحقات، وذلك عبر شركات تحويل الاموال، وفاقا للآلية المعمول بها في هذا الإطار .