وزارة الخارجية تدعو اللبنانيين المقيمين في الغابون الى اتخاذ أقصى درجات الحيطة

وزارة الخارجية تدعو اللبنانيين المقيمين في الغابون الى اتخاذ أقصى درجات الحيطة

اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تتابع بإهتمام كبير تطور الاوضاع في الغابون، وتدعو بعد التواصل مع سفارة لبنان في الغابون كافة اللبنانيين المقيمين الى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في منازلهم بإنتظار جلاء التطورات.



كما يمكن للحالات الطارئة التواصل مع الرقم التالي للسفارة اللبنانية في ليبرفيل لتقديم المساعدة الممكنة ضمن الظروف الحالية: +241 66 40 13 52