موضوع النافعة حضر في جلسة للجنة الاشغال النيابية

موضوع النافعة حضر في جلسة للجنة الاشغال النيابية

حضر موضوع النافعة في جلسة للجنة الاشغال النيابية، وقد طالب بعده عدد من النواب التغييريين باعادة فتح النافعة، معتبرين ان شركة انكريبت تبتز المواطنين وتعطل اعمالهم.