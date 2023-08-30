الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
باب الحارة 10
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بيان من بلديات ساحل فتوح كسروان اثر تفاقم أزمة مياه الشرب
أخبار لبنان
2023-08-30 | 14:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بيان من بلديات ساحل فتوح كسروان اثر تفاقم أزمة مياه الشرب
بعد تفاقم ازمة مياه الشرب وتعالي اصوات المواطنين في ساحل فتوح كسروان، عقد رؤساء بلديات البوار والصفرا والعقيبة وطبرجا وكفرياسين اجتماعاً بهذا الخصوص في بلدية العقيبة، وأصدروا البيان التالي:
ازاء التردي الخطير الذي بلغته اوضاع مياه الشرب والأضرار اللاحقة بأهلنا في ساحل فتوح كسروان، وبالرغم من مراجعاتنا المتكررة للقيمين على مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان يستمر التدهور في وتيرة متصاعدة لم يعد من الجائز السكوت عنها، ولا بد من لفت المسؤولين في هذه المؤسسة الى ما يلي:
اولاً: لقد كانت بلداتنا وقرانا تتغذى بمياه الشرب بالجاذبية ولئن مروا بأزمات ظرفية الا انها ما كانت لتمتد لآجال طويلة مثلما هو حاصل اليوم. وهذا ما يدعو الى التساؤل عن أسباب الاستغناء عن التغذية بالجاذبية والاستعاضة عنها باعتماد الضخ المرتبط بتوفر الكهرباء او المازوت للمولدات، واين ولماذا تم تحويل مصادر المياه بالجاذبية.
ثانياً: ان اهلنا لم يقصروا يوماً في تسديد بدلات اشتراكات المياه للمؤسسة، تحملوا الزيادات بصبر وأمل، لكن ما لا يمكن قبوله هو تلك التبريرات التي اعتاد المواطنون على تلقيها بعدم وجود العملة الصعبة لشراء المازوت بدلاً من تأمين المياه ولو بالحد الادنى المقبول.
ثالثاً: اننا كرؤساء بلديات في ساحل فتوح كسروان، نحذر من مغبة استمرار المؤسسة في صم الآذان عن صراخ الاهل، ونأمل الا نضطر الى التضامن مع اهلنا في وقف تسديد اي مبالغ قبل تأمين المياه بصورة جدية ومقبولة.
رابعاً: اننا نناشد وزراء الداخلية والبلديات والطاقة والمياه التدخل السريع لإيجاد الحلول المناسبة وهي ممكنة وتساوي بين الجميع.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
بلديات
كسروان
تفاقم
الشرب
التالي
الشامي: الأسباب المتداولة للتأخير في دراسة مشاريع القوانين الإصلاحية نوع من تقاذف المسؤوليات
هوكشتاين في بيروت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-08-02
كنعان: اقرار لجنة المال الصندوق السيادي لادارة واستثمار الموارد البترولية شمعة في النفق المظلم لعل يكون فيها الأمل بنهوض لبنان من أزمته المتفاقمة على مختلف الأصعدة المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية والاجتماعية
آخر الأخبار
2023-08-02
كنعان: اقرار لجنة المال الصندوق السيادي لادارة واستثمار الموارد البترولية شمعة في النفق المظلم لعل يكون فيها الأمل بنهوض لبنان من أزمته المتفاقمة على مختلف الأصعدة المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية والاجتماعية
0
خبر عاجل
2023-07-17
المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
خبر عاجل
2023-07-17
المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
0
منوعات
2023-07-17
في ظلّ تفاقم الأزمة الاقتصادية... إليكم المهن الّتي "انتعشت" في لبنان!
منوعات
2023-07-17
في ظلّ تفاقم الأزمة الاقتصادية... إليكم المهن الّتي "انتعشت" في لبنان!
0
أخبار لبنان
2023-07-16
بيان لنواب وبلديات ورابطة مختاري الضنية يتعلق بحادثة القرنة السوداء
أخبار لبنان
2023-07-16
بيان لنواب وبلديات ورابطة مختاري الضنية يتعلق بحادثة القرنة السوداء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:54
قرار التجديد لقوات اليونفيل ارجئ الى يوم غد
أخبار لبنان
15:54
قرار التجديد لقوات اليونفيل ارجئ الى يوم غد
0
أخبار لبنان
14:56
هوكشتاين يلتقي قائد الجيش: عشاء عمل مثمر
أخبار لبنان
14:56
هوكشتاين يلتقي قائد الجيش: عشاء عمل مثمر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اكتشف لبنان من كسروان وبيروت .. الشباب العرب يزيّنون البلد بثقافاتهم !
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اكتشف لبنان من كسروان وبيروت .. الشباب العرب يزيّنون البلد بثقافاتهم !
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
في اليوم العالمي للمفقودين قسرًا... الاهالي يرفعون الصوت
تقارير نشرة الاخبار
14:03
في اليوم العالمي للمفقودين قسرًا... الاهالي يرفعون الصوت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-29
في وضح النهار... لص يسرق هاتف امرأة على الرصيف وفيديو يوثق العملية! (فيديو)
منوعات
2023-08-29
في وضح النهار... لص يسرق هاتف امرأة على الرصيف وفيديو يوثق العملية! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
اختتام الجولة الاولى من بطولة كاس العالم لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
14:13
اختتام الجولة الاولى من بطولة كاس العالم لكرة السلة
0
منوعات
2023-08-25
حاولت تخريب زفاف أعز صديقاتها بعد أن اكتشفت الحقيقة المرة... كانت على علاقة مع حبيبها!
منوعات
2023-08-25
حاولت تخريب زفاف أعز صديقاتها بعد أن اكتشفت الحقيقة المرة... كانت على علاقة مع حبيبها!
0
حال الطقس
2023-07-16
موجة الحرّ التي تضرب لبنان.. مستمرّة
حال الطقس
2023-07-16
موجة الحرّ التي تضرب لبنان.. مستمرّة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:54
قرار التجديد لقوات اليونفيل ارجئ الى يوم غد
أخبار لبنان
15:54
قرار التجديد لقوات اليونفيل ارجئ الى يوم غد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
اختتام الجولة الاولى من بطولة كاس العالم لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
14:13
اختتام الجولة الاولى من بطولة كاس العالم لكرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اكتشف لبنان من كسروان وبيروت .. الشباب العرب يزيّنون البلد بثقافاتهم !
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اكتشف لبنان من كسروان وبيروت .. الشباب العرب يزيّنون البلد بثقافاتهم !
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
في اليوم العالمي للمفقودين قسرًا... الاهالي يرفعون الصوت
تقارير نشرة الاخبار
14:03
في اليوم العالمي للمفقودين قسرًا... الاهالي يرفعون الصوت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
على بعد أشهر من الإنتخابات البلدية .. قانون جديد للكوتا النسائية يدخل مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:57
على بعد أشهر من الإنتخابات البلدية .. قانون جديد للكوتا النسائية يدخل مجلس النواب
0
أخبار لبنان
13:54
موضوع النافعة حضر في جلسة للجنة الاشغال النيابية
أخبار لبنان
13:54
موضوع النافعة حضر في جلسة للجنة الاشغال النيابية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في الاول من أيلول.. أسعار جديدة لباقات الانترنت بعد رفع تعرفة خدمات أوجيرو
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في الاول من أيلول.. أسعار جديدة لباقات الانترنت بعد رفع تعرفة خدمات أوجيرو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هل يُفتح شاطئ صيدا للجميع بقرار قضائي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هل يُفتح شاطئ صيدا للجميع بقرار قضائي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هل كرّت سبحة الانقلابات العسكرية في إفريقيا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هل كرّت سبحة الانقلابات العسكرية في إفريقيا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:28
"الطاقة" تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر آب
خبر عاجل
05:28
"الطاقة" تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر آب
2
فنّ
04:53
فيديو سيذهلكم.. عبير نعمة وأخواتها يزفّون شقيقتهم نسرين غناءً بمشاركة أم العروس والأحفاد!
فنّ
04:53
فيديو سيذهلكم.. عبير نعمة وأخواتها يزفّون شقيقتهم نسرين غناءً بمشاركة أم العروس والأحفاد!
3
حال الطقس
00:39
عودة الإستقرار والإرتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:39
عودة الإستقرار والإرتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
4
فنّ
05:08
أنغام في تصريح جريء: أزواجي بحثوا عن رجولتهم مع نساء أخريات!
فنّ
05:08
أنغام في تصريح جريء: أزواجي بحثوا عن رجولتهم مع نساء أخريات!
5
منوعات
11:12
شقيقتان تواجهان الحكم بالسجن بعد انتشار فيديو رقص مشين بالقرب من قبر والدهما! (فيديو)
منوعات
11:12
شقيقتان تواجهان الحكم بالسجن بعد انتشار فيديو رقص مشين بالقرب من قبر والدهما! (فيديو)
6
منوعات
02:11
تم شراؤها مع والدتها "كعبدتين"... وفاة طفلة عطشاً بعد عذابٍ دام لسنوات تحت رحمة زوجين مجرمين
منوعات
02:11
تم شراؤها مع والدتها "كعبدتين"... وفاة طفلة عطشاً بعد عذابٍ دام لسنوات تحت رحمة زوجين مجرمين
7
أخبار لبنان
14:56
هوكشتاين يلتقي قائد الجيش: عشاء عمل مثمر
أخبار لبنان
14:56
هوكشتاين يلتقي قائد الجيش: عشاء عمل مثمر
8
فنّ
04:44
نادين ويلسون نجيم تعلّق على قضية نور حجار: استهزاء بالجيش اللبناني (فيديو)
فنّ
04:44
نادين ويلسون نجيم تعلّق على قضية نور حجار: استهزاء بالجيش اللبناني (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More