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قرار التجديد لقوات اليونفيل ارجئ الى يوم غد
أخبار لبنان
2023-08-30 | 15:54
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قرار التجديد لقوات اليونفيل ارجئ الى يوم غد
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قرار التجديد لقوات اليونفيل ارجئ الى يوم غد
ارجئ الى يوم غد البت بقرار التجديد لقوات اليونفيل العاملة في لبنان، لمزيد من التشاور، اي في اليوم الأخير لانتهاء ولاية القوات الدولية العاملة في لبنان.
وقد علمت الـ lbci، ان عددا من الدول سجل تحفظا على صيغة المادتين 16 و 17، المرتبطتين بحرية تنقل القوات الدولية وحاجتها للتنسيق مع الجانب اللبناني في ذلك، وان ما يُعرف بالمطابخ الديبلوماسية تعمل في هذه الاثناء وصولا الى حل.
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