أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال المريجة

أعلنت هيئة "أوجيرو" أن عطلا طرأ في سنترال المريجة بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.



وقال عبر حسابها على منصة "إكس": "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكرا لتفهمكم".