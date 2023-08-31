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بلال عبدالله للـLBCI: مصرون على المحافظة على ما تبقى من هذا البلد خارج اطار المزايدات
أخبار لبنان
2023-08-31 | 03:37
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بلال عبدالله للـLBCI: مصرون على المحافظة على ما تبقى من هذا البلد خارج اطار المزايدات
بلال عبدالله للـLBCI: لا مناص من الحوار الداخلي ومن التفاعل الداخلي
اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن حركة الموفدين يمكن أن تكون بركة اذا كان اللبناني جاهزا لتلقف المساعدة الخارجية.
وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "يبدو أن السقوف المرتفعة التي شهدناها خلال الأسبوعين الماضيين لا تبشر بالخير"، لافتا الى أن أي مساعدة خارجية ايرانية أو عربية أو فرنسية او اميركية يجب أن تلقى أرضا مهيّئة في لبنان.
وأضاف: "حتى الآن، للأسف الفرقاء اللبنانيين على موقفهم وعلى شروطهم، مؤشرات التسوية الداخلية يبدو أنها حتى الآن متعثرة".
وأشار الى أن هناك من فرض مرشحه عبر الحوار وهذا غير مقبول، وهناك فريق يحاول عدم الذهاب الى الحوار بحجة أن هذا الحوار غير مجدي. وقال: "نحن كلقاء ديمقراطي، برأينا ألا مناص من الحوار الداخلي ومن التفاعل الداخلي ونحن ملزمون بأن نعيش سويا في هذا البلد".
وأضاف: "نحن انتخبنا بقناعتنا النائب ميشال معوض في 11 جلسة والوزير السابق جهاد أزعور في الجلسة الأخيرة ونحن كنا أول من رشح أزعور. والكلام عن أننا ذهبنا مع المعارضة أو تركنا المعارضة غير دقيق. نحن في موقعنا الثابت كلقاء ديمقراطي ونعمل وفق ايقاعنا ووفق رؤيتنا السياسية ونحن مصرون على المحافظة على ما تبقى من هذا البلد خارج اطار المزايدات".
أخبار لبنان
اللقاء الديمقراطي
بلال عبدالله
الحوار
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