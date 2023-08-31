ماذا كشف النائب عون عبر الـLBCI عن الحوار بين الوطني الحر وحزب الله؟

كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون أنه يتم اليوم وضع مبادئ الحوار مع حزب الله والتفاهم على اسم رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن ضمن هذا التفاهم اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بما أنه الاسم المطروح من قبل الفريق الآخر.وأوضح، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أنه في الايام المقبلة سيتم تحديد إمكانية الاتفاق على اللامركزية الادارية التي باتت محصورة ضمن نقطتين أو ثلاث، بالاضافة إلى موضوع الصندوق الائتماني.ورأى عون أن رئاسة الجمهورية ليست محصورة فقط باسم لكنها تشكل انطلاقة لمرحلة جديدة في البلد ومنها تفعيل الدولة لمؤسساتها، معتبرا أن الاولوية للعهد المقبل اقتصادية وإصلاحية.واعتبرعضو تكتل لبنان القوي أنه إذا لم يكن هناك تفاهم بين الكتل النيابية على اسم رئيس للجمهورية، من كان، فلا يمكن أن يكون العهد ناجحا، مؤكدا أنه لا يمكن على قوى المعارضة أن تبقى منغلقة على نفسها.وكشف عون أن التعاطي مع اسم المرشح جهاد أزعور كان لتقطيع الوقت، لافتا إلى أن اسمه وُضع كواجهة.