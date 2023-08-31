أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال بتاتر

أعلنت هيئة "أوجيرو" أن عطلا طرأ في سنترال بتاتر بسب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.



وقالت عبر حسابها على منصة "إكس": "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".