بولا يعقوبيان للـLBCI: لا مشكلة أبدا مع اسم العماد جوزيف عون

رأت النائبة بولا يعقوبيان أن الجميع ينتظر الخارج والعمل يتمّ على وقع هذا الخارج وحتّى الآن يبدو ألا بركة بحركة الموفدين.



وأشارت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI الى أنه "على رغم الدعم الدولي الكبير لإسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، الا أنه تبقى هناك دولة أساسية في لبنان والقرار الأكبر في يدها وهي ايران".



وقالت يعقوبيان: "سلتنا الرئاسية كانت تضمّ 3 أسماء ومعلنة للجميع". وأكدت أن "لا مشكلة أبدا مع اسم العماد جوزيف عون". لكنها سألت في المقابل: "هل سنظل نأتي دوماً برؤساء من المؤسسات؟"، معتبرة أن هذا افلاس للطبقة السياسية وضرب للدستور.