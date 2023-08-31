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ميقاتي زار قاعدة بيروت الجوية: الجيش نموذج للشباب اللبناني الذي لا علاقة له بالطائفية والمناطقية
أخبار لبنان
2023-08-31 | 05:41
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ميقاتي زار قاعدة بيروت الجوية: الجيش نموذج للشباب اللبناني الذي لا علاقة له بالطائفية والمناطقية
ميقاتي: لولا وجود الجيش لا أحد يعلم كيف كان سيكون وضع البلد
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الجيش نموذج للشباب اللبناني الذي لا علاقة له بالطائفية والمناطقية ويمثل النسيج الوطني بكل أطيافه، وبوجوده لا خوف على الوطن.
وكان رئيس الحكومة زار قاعدة بيروت الجوية اليوم، في حضور قائد الجيش العماد جوزف عون، وقدّم التعازي بالنقيب الطيّار جوزيف حنا والملازم أول الطيّار ريشار صعب اللذَين استشهدا على أثر تحطّم طوافة للجيش في منطقة حمانا.
وقال رئيس الحكومة: "زيارتنا اليوم الى القاعدة الجوية للتعبير لكم عن حزننا العميق والتعزية باستشهاد النقيب الطيار الشهيد جوزيف حنا والملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب، اللذين استشهدا في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا. كما اتمنى الشفاء للمعاون أول محمد صيدح".
وأكد أن "جيشنا اليوم بقوم بمهام كثيرة وصعبة والاتكال عليه"، قائلا: "انتم حماة الوطن، ومن دونكم لا وطن ولا حضور فعليا للدولة. المؤامرات على هذا الوطن كبيرة، ونحتار من أين تأتي، وهي تستهدف وحدة هذا الوطن وسيادته وحدوده. لولا الجيش وقيادته الحكيمة، ماذا كان حلّ بالبلد؟".
وأضاف: "في هذه المناسبة اتوجه بكلمة الى سيادة القائد لاقول: القائد يتحمّل اليوم عبئا لا يستطيع ان يتحمّله انسان، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد ماليا واقتصاديا، وهو يجاهد لكي يبقى هذا الجيش واقفا على قدميه وحامي سيادة الوطن. فالجيش يمثل نسيج هذا الوطن بكل اطيافه".
وفي خلال لقائه ضباط القاعدة الجوية، أكد رئيس الحكومة أن "لبنان محمي اليوم بقوة عظيمة هي العناية الالهية وندعو الله ان يحمي جيشنا الباسل".
ولفت الى أننا نمر بظروف صعبة جدا، في ظل شغور منصب رئيس الجمهورية وتولي الحكومة تصريف الاعمال، وعدم انعقاد جلسات مجلس النواب والتشنجات السياسية المستمرة.
وأكد أنه "لولا وجود الجيش لا أحد يعلم كيف كان سيكون وضع البلد. والحمدلله أن البلد لا يزال واقفا ومحميا. علينا ان نستمر في العمل لبناء الدولة، لان لا خيار لنا سواها، وان نقوم بعملنا بطريقة صحيحة، وهذا ما نسعى دوما لفعله".
وقال ميقاتي: "لم اكن على معرفة مسبقة بقائد الجيش، ولكن في خلال السنتين الاخيرتين، لمست لديه مناقبية وحرفية ومتابعة دائمة لكل أمر يخص الجيش، خارجيا وداخليا. صحيح أن المؤامرات كبيرة ومن كل الاتجاهات، ولكن بوجود جيشنا، فلا خوف على البلد. انتم نموذج للشباب اللبناني الذي لا علاقة له بالطائفية والمناطقية... ما تجسدونه بوحدتكم هو النموذج الذي نريده للبنان".
من جهته، شكر العماد عون رئيس الحكومة على تقديمه العزاء ووقوفه الدائم إلى جانب المؤسسة العسكرية.
وقال: "نشعر بالحزن جراء خسارتنا للضابطين الشهيدين، لكن عسكريينا متسلحون بإرادتهم الصلبة وإيمانهم بلبنان وبرسالتهم ومؤسستهم، ومستمرون في أداء مهماتهم. لن ينال شيء من عزيمتهم، وسوف يحافظون على المؤسسة التي ستحافظ بدورها على الوطن".
أخبار لبنان
ميقاتي
الجيش
جوزف عون
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