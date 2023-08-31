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كركي : زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية أصبحت نافذة في الصندوق

أخبار لبنان
2023-08-31 | 06:12
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كركي : زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية أصبحت نافذة في الصندوق
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كركي : زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية أصبحت نافذة في الصندوق

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بيان أشار الى انه "بعد أن أصدر المدير العام للصندوق الوطني محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 713 تاريخ 29/8/2023 والتي قضى بموجبها تعديل الحد الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 18 مليون ل.ل، وحيث أعلن الدكتور كركي بأن التعرفات الجديدة للأعمال الطبية والاستشفائية سوف يبدأ العمل بها فور صدور هذا المرسوم، واعدا إصدار القرارات اللازمة بهذا الخصوص.

كما تجدر الإشارة إلى أن المدير العام للصندوق كان قد أصدر قرارا حمل الرقم 325 بتاريخ 7/6/2023 أوضح من خلاله الآلية التي اعتمدت من أجل إقرار زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية كالتالي: 

في ما يخص معاينات الأطباء والاعمال الطبية خارج المستشفيات، فقد تضاعفت بمعدل 9 مرّات  لتصبح معاينة الطبيب العام 300 الف ل.ل. والطبيب المختص 450 الف ل.ل. كذلك تعرفات الاعمال المخبرية كالتالي : 
    L = 2000 L.L
    A= 3400 L.L
    R= 3500 L.L

أما بالنسبة لتعرفات الخدمات الطبية داخل المستشفى فقد عدلت وفق الجدول التالي: 
البيان    التعرفات
الإقامة العادية    800.000 ل.ل.
ICU    3.100.000 ل.ل.
CSU    3.100.000 ل.ل.
ICN    2.300.000 ل.ل.
CCU    2.300.000 ل.ل.
المخصص من كل K في غرفة العمليات    75.000 ل.ل.
غرفة العزل    1.150.000 ل.ل.
حاضنة    750.000 ل.ل.
مولود حديثاً    170.000 ل.ل.
توليد    1.200.000 ل.ل.
مختبر    2.300 ل.ل.
أعمال نسيجية    3.750 ل.ل.
أشعة    3.750 ل.ل.
طبيب أخصائي (داخل المستشفى)    350.000 ل.ل.
طبيب عام (داخل المستشفى)    250.000 ل.ل.
APP    29.000 ل.ل.
Oxygen    12.700 ل.ل.
Respirator    425.000 ل.ل.

وعليه، فإنّ المباشرة بتطبيق هذه التعرفات الجديدة سوف يبدأ بتاريخ 1/9/2023. 

وسوف يصار في الأيام القليلة القادمة الى إصدار القرارات اللازمة لكل مستشفى على حدى لتحديد تفاصيل آلية تطبيق زيادة التعرفات الاستشفائية في فرع ضمان المرض والأمومة وفقاً لفئة تصنيفها في الصندوق.
والجدير بالذكر أن مدير عام الصندوق كان قد أصدر قراراً حمل الرقم 287  بتاريخ 1/6/2023 قضى بموجبه زيادة تعرفة علاج مرضى غسيل الكلى كالتالي: 
-    تعرفة المستشفى : 5240000 ل.ل. 
-    تعرفة الطبيب: 1040000 ل.ل. 
لتصبح التغطية 100% على حساب الصندوق وهي نافذة منذ ذلك التاريخ.  

وذكّر المدير العام بأنّ التعرفات الدوائيّة الجديدة أصبحت نافذة منذ 20 حزيران 2023 وذلك استناداً للقرار 326 تاريخ 7/6/2023. 

وعلى ضوء وجود وفرأً مالياً في صندوق ضمان المرض والأمومة، طلب المدير العام من رئيسة الأطبّاء في الصندوق عقد جلسة طارئة للجنة الاستشارية الطبية العليا لزيادة معاينات الأطباء خارج المستشفى كالتالي: 
-    طبيب عام: 600 الف ل.ل. 
-    طبيب أخصائي: مليون ل.ل.

وسوف تصدر هذه التعرفات الجديدة لمعاينات الأطباء مطلع الأسبوع القادم. 

وأكد كركي بأنّه سوف يتّخذ كافّة القرارات اللازمة للتخفيف عن كاهل المضمونين وأن كلّ الأموال التي يحصلها الصندوق تُعكس مباشرة زيادةً وتحسّناً في تقديماته وخاصة في فرع ضمان المرض والأمومة". 

أخبار لبنان

التعرفات الطبية والاستشفائية

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

كركي

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