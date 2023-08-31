الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بوحبيب التقى هوكستين...والأخير يؤكد: "في صدد تقويم مدى إستعداد الأطراف المعنية لإطلاق مسار تثبيت الحدود الجنوبية البرية

أخبار لبنان
2023-08-31 | 08:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بوحبيب التقى هوكستين...والأخير يؤكد: &quot;في صدد تقويم مدى إستعداد الأطراف المعنية لإطلاق مسار تثبيت الحدود الجنوبية البرية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
بوحبيب التقى هوكستين...والأخير يؤكد: "في صدد تقويم مدى إستعداد الأطراف المعنية لإطلاق مسار تثبيت الحدود الجنوبية البرية

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب اليوم، المنسّق الرئاسي الأميركي لأمن الطاقة والبنى التحتية الدولية آموس هوكستين ترافقه سفيرة الولايات المتّحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، في مقرّ وزارة الخارجية والمغتربين في وسط بيروت.

وتطرّق المجتمعون إلى مشروع القرار حول تمديد ولاية اليونيفيل، حيث أكّد هوكستين " حرص إدارة بلاده على الإستقرار في الجنوب".

وشرح  الوزير بوحبيب أنّ" الموقف الذي حمله إلى نيويورك هو موقف الحكومة اللبنانية بالتشاور مع مختلف الأطراف المحليين، وذلك في سبيل الحفاظ على السيادة والمصلحة اللبنانية والإستقرار في الجنوب".

من ناحية أخرى، اعرب الموفد الاميركي عن "تطلّعه لمواصلة المسار المتعلق بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية"، مشيرًا إلى "وجود إهتمام عالمي بالتنقيب المذكور"، ومعربًا عن"تفاؤله بأنّ هذا الزخم، إن رافقته الإصلاحات الضرورية وإنجاز الإستحقاقات الدستورية اللازمة، سيضع لبنان على السكة المؤدية إلى النهوض الإقتصادي وتعزيز الإستقرار".
وفي ما يتعلق بتثبيت الحدود الجنوبية البرية، أفاد هوكستين بأنّه، "وبعد نجاح الوساطة التي قام بها لإنجاز الحدود البحرية، هو في صدد تقويم مدى إستعداد الأطراف المعنية لإطلاق هذا المسار، كما ودراسة جدوى إجراء هذه الوساطة في الوقت الراهن، توصّلاً لحلّ النقاط الخلافية الحدودية المتبقية في الجنوب".

وحول ذلك، أعرب الوزير بوحبيب عن "جهوزية لبنان لإطلاق هذا المسار، بما يتناسب مع حفظ الحقوق اللبنانية".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

التقى

هوكستين...والأخير

يؤكد:

"في

تقويم

إستعداد

الأطراف

المعنية

لإطلاق

تثبيت

الحدود

الجنوبية

البرية

LBCI التالي
"مشروع وطن الإنسان": لماذا تتخلّف الدولة عن تحصيل وارداتها؟!
تسطير ٤ محاضر ضبط بحق مكتبتين وداري نشر لمخالفة التسعير
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
23:32

مصادر لـ"الشرق الأوسط": ملف تحديد الحدود البرية كان مطروحاً في لقاءات هوكشتاين

LBCI
صحف اليوم
2023-07-21

زيارة هوكشتاين الى اسرائيل مرتبطة ببدء مسار ترسيم الحدود البرية مع لبنان؟ (الانباء الكويتية)

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-28

مكاري لـ"حوار المرحلة": نتمنى عدم تدخل الخارج في الاستحقاق الرئاسي ولودريان أتى الى لبنان كموفد خاص من الرئيس الفرنسي والتقى جميع الأطراف في سبيل إيجاد حلول والجميع يعلم أن الوضع اللبناني معقّد

LBCI
أخبار دولية
05:12

الاسد التقى وزير خارجية ايران... عبد اللهيان: لضرورة احترام جميع الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
09:10

معلومات للـLBCI: تعديلات طرأت على مسودة قرار التجديد لقوات اليونيفيل..

LBCI
أخبار لبنان
09:06

ديوان المحاسبة لهيئة ادارة السير: لملاحقة inkript جزائيا امام النيابة العامة التمييزية

LBCI
أخبار لبنان
09:04

جنبلاط يبدي رأيه بشأن مهمة قوات الامم المتحدة في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
08:30

"مشروع وطن الإنسان": لماذا تتخلّف الدولة عن تحصيل وارداتها؟!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
09:10

معلومات للـLBCI: تعديلات طرأت على مسودة قرار التجديد لقوات اليونيفيل..

LBCI
أخبار لبنان
09:06

ديوان المحاسبة لهيئة ادارة السير: لملاحقة inkript جزائيا امام النيابة العامة التمييزية

LBCI
منوعات
2023-08-29

قتلت ابنها البالغ 5 سنوات بالاشتراك مع زوجها وابنهما...عذبوه وضربوه بأساليب مرعبة ثم رموه في النهر: اليكم التفاصيل المروعة!

LBCI
فنّ
2023-08-28

نادين الراسي تنشر وصية جورج الراسي بتسجيل صوتي.. الحزن يخيّم في الذكرى الأولى لرحيله!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:22

ذكرى تغييب الامام موسى الصدر... كيف تبدو التحضيرات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:20

ماذا في تفاصيل اليوم الثاني لهوكستين في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:17

عبد الليهان في بيروت آتيا من دمشق... من سيلتقي وماذا على جدول البحث؟

LBCI
أخبار لبنان
15:54

قرار التجديد لقوات اليونفيل ارجئ الى يوم غد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

اختتام الجولة الاولى من بطولة كاس العالم لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

اكتشف لبنان من كسروان وبيروت .. الشباب العرب يزيّنون البلد بثقافاتهم !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

في اليوم العالمي للمفقودين قسرًا... الاهالي يرفعون الصوت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

على بعد أشهر من الإنتخابات البلدية .. قانون جديد للكوتا النسائية يدخل مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
13:54

موضوع النافعة حضر في جلسة للجنة الاشغال النيابية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:06

ديوان المحاسبة لهيئة ادارة السير: لملاحقة inkript جزائيا امام النيابة العامة التمييزية

LBCI
فنّ
11:00

للمرة الثانية...فاليري ابو شقرا حامل بطفلها الثالث (صور)

LBCI
أخبار لبنان
14:56

هوكشتاين يلتقي قائد الجيش: عشاء عمل مثمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

في الاول من أيلول.. أسعار جديدة لباقات الانترنت بعد رفع تعرفة خدمات أوجيرو

LBCI
منوعات
11:12

شقيقتان تواجهان الحكم بالسجن بعد انتشار فيديو رقص مشين بالقرب من قبر والدهما! (فيديو)

LBCI
منوعات
10:30

حادثة مأساوية... وفاة أم أثناء تعليم ابنها قيادة السيارة!

LBCI
حال الطقس
00:09

طقس صيفي يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
أخبار لبنان
05:44

هوكستين في الجنوب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More