جنبلاط يبدي رأيه بشأن مهمة قوات الامم المتحدة في الجنوب

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، عبر منصة "اكس": "من الافضل عدم تغيير مهمة قوات الامم المتحدة في الجنوب اللبناني التي تنص مساعدة الجيش اللبناني في بسط سيادة الدولة اللبنانية والتنسيق مع الجيش اللبناني".