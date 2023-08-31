الحلبي وقّع مستحقات جميع المتعاقدين في المناطق التربوية كافة

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن وزير التربية الدكتور عباس الحلبي، وقع مستحقات جميع المتعاقدين في المناطق التربوية كافة ، وذلك عن الفصل الثالث ، وللمواد الأساسية والإجرائية ، وأحالها إلى وزارة المالية تمهيدا لصرفها وتحويلها إلى حسابات المستفيدين .