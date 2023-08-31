الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جمعية الصناعيين: دخول قرار اعفاء اجهزة الطاقة الشمسية من الرسوم والضرائب حيز التنفيذ

أخبار لبنان
2023-08-31 | 10:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جمعية الصناعيين: دخول قرار اعفاء اجهزة الطاقة الشمسية من الرسوم والضرائب حيز التنفيذ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جمعية الصناعيين: دخول قرار اعفاء اجهزة الطاقة الشمسية من الرسوم والضرائب حيز التنفيذ

أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني انه على أثر مراجعتها للمسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية لا سيما لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية برئاسة النائب فريد البستاني ووزارتي الطاقة والمياه والمالية، تم أخيرا تطبيق مندرجات احكام المادة 72 الوارد في القرار 640/ من قانون الموازنة العامة للعام 2022 والذي يقضي باعفاء الاجهزة والمعدات التي تعمل على الطاقة الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية بما فيها الرسم المقطوع الـ3%.
وتوجهت جمعية الصناعيين اللبنانيين بالشكر الجزيل من عضو لجنة الاقتصاد الوطني النائب رازي الحاج على عمله الاساسي ومتابعته الحثيثة وتواصله المباشر والمستمر مع الوزراء المعنيين للوصول الى هذا القرار، وشكرت كذلك كل من وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير المالية يوسف الخليل ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي على تعاونهم الكامل والعمل سوياً من أجل الوصول الى الخواتيم السعيدة في هذا الموضوع الذي يعني جميع اللبنانيين. 
وأكدت جمعية الصناعيين أهمية هذا "القرار الاستراتيجي" كونه يشجّع من جهة على التَحَوُّل الى الطاقة المتجددة والنظيفة ويحفّز اللبنانيين ومختلف المؤسسات والصناعية من ضمنها على استخدامها، ومن جهة أخرى يساهم في خفض كلفة فاتورة المحروقات ما ينعكس تراجعا في كلفة الانتاج واسعار السلع وتاليا زيادة تنافسية الاقتصاد اللبناني وتنافسية الصناعة الوطنية.
وختمت الجمعية بيانها بالتمني على المجلس الأعلى للجمارك بإصدار قرار يقضي بتحديد دقائق تطبيق قرار الإعفاء بشكل سريع. 

أخبار لبنان

الصناعيين:

اعفاء

اجهزة

الطاقة

الشمسية

الرسوم

والضرائب

التنفيذ

LBCI التالي
مصادر لـ"الشرق الأوسط": ملف تحديد الحدود البرية كان مطروحاً في لقاءات هوكشتاين
قرار التجديد لقوات اليونفيل ارجئ الى يوم غد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2023-06-09

جمعية الصناعيين تدعو لاعادة النظر بالقرار: تعديل تعرفة الكهرباء غير مدروس

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-28

النقاش خلال إجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء تركز حول ما اذا كان وزير الطاقة وليد فياض قد تخطى اللجنة بقرار إستقدام الباخرة من عدمه

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-21

وزير الطاقة للـLBCI: مناقصة الفيول شرعية وتحت القانون تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بكانون الثاني

LBCI
صحف اليوم
2023-08-18

مافيات المولّدات في الضاحية: "ضريبة" على الطاقة الشمسية! (الأخبار)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

سياحة هوكستين أم سياسة هوكستين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ديوان المحاسبة قال كلمته الأخيرة في ما خص شركة إنكريبت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-28

حملت ابنها الميت في رحمها 6 أسابيع ليتمكن توأمه من النجاة... "شعرت باليأس لكن كان عليّ الاستمرار من أجل جورج"!

LBCI
أمن وقضاء
05:14

ملف سلامة تابع... زهران: الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي شعيتو تقدمت بطلب تنحي أمام الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت

LBCI
رياضة
2023-06-29

تابعوا انطلاقة المباراة الفاصلة التي تجمع منتخب لبنان للسيدات بـ شاينييز تايبي ضمن بطولة كاس اسيا عبر شاشة الـ LB2

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-12

رعد: الشراكة الوطنية تفرض تحقيق مصالح اللبنانيين جميعًا دون تمييز وإستنساب أو إستضعاف لأحد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

سياحة هوكستين أم سياسة هوكستين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ديوان المحاسبة قال كلمته الأخيرة في ما خص شركة إنكريبت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

سفينة الغاز أويل تعود من حيث أتت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ماذا في تفاصيل زيارة هوكستين للبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ما خلاصة المفاوضات حول المسودّة النهائية التي يجب التصويت عليها في مجلس الامن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

كيف توزّع التصويت بين الدول على قرار التمديد للقوات الدوليّة العاملة في الجنوب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:06

ديوان المحاسبة لهيئة ادارة السير: لملاحقة inkript جزائيا امام النيابة العامة التمييزية

LBCI
امن وقضاء
09:10

معلومات للـLBCI: تعديلات طرأت على مسودة قرار التجديد لقوات اليونيفيل..

LBCI
خبر عاجل
10:42

التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت

LBCI
خبر عاجل
11:24

بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"

LBCI
أخبار لبنان
14:56

هوكشتاين يلتقي قائد الجيش: عشاء عمل مثمر

LBCI
حال الطقس
00:09

طقس صيفي يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
خبر عاجل
11:26

بري: أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية

LBCI
منوعات
04:21

ظهرت عارية الصدر وبلقطات فاضحة... صور قديمة لزوجة كاني ويست خلال عرضها للأزياء تشعل الجماهير! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More