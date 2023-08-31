الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جمعية الصناعيين: دخول قرار اعفاء اجهزة الطاقة الشمسية من الرسوم والضرائب حيز التنفيذ
أخبار لبنان
2023-08-31 | 10:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جمعية الصناعيين: دخول قرار اعفاء اجهزة الطاقة الشمسية من الرسوم والضرائب حيز التنفيذ
أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني انه على أثر مراجعتها للمسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية لا سيما لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية برئاسة النائب فريد البستاني ووزارتي الطاقة والمياه والمالية، تم أخيرا تطبيق مندرجات احكام المادة 72 الوارد في القرار 640/ من قانون الموازنة العامة للعام 2022 والذي يقضي باعفاء الاجهزة والمعدات التي تعمل على الطاقة الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية بما فيها الرسم المقطوع الـ3%.
وتوجهت جمعية الصناعيين اللبنانيين بالشكر الجزيل من عضو لجنة الاقتصاد الوطني النائب رازي الحاج على عمله الاساسي ومتابعته الحثيثة وتواصله المباشر والمستمر مع الوزراء المعنيين للوصول الى هذا القرار، وشكرت كذلك كل من وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير المالية يوسف الخليل ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي على تعاونهم الكامل والعمل سوياً من أجل الوصول الى الخواتيم السعيدة في هذا الموضوع الذي يعني جميع اللبنانيين.
وأكدت جمعية الصناعيين أهمية هذا "القرار الاستراتيجي" كونه يشجّع من جهة على التَحَوُّل الى الطاقة المتجددة والنظيفة ويحفّز اللبنانيين ومختلف المؤسسات والصناعية من ضمنها على استخدامها، ومن جهة أخرى يساهم في خفض كلفة فاتورة المحروقات ما ينعكس تراجعا في كلفة الانتاج واسعار السلع وتاليا زيادة تنافسية الاقتصاد اللبناني وتنافسية الصناعة الوطنية.
وختمت الجمعية بيانها بالتمني على المجلس الأعلى للجمارك بإصدار قرار يقضي بتحديد دقائق تطبيق قرار الإعفاء بشكل سريع.
أخبار لبنان
الصناعيين:
اعفاء
اجهزة
الطاقة
الشمسية
الرسوم
والضرائب
التنفيذ
التالي
مصادر لـ"الشرق الأوسط": ملف تحديد الحدود البرية كان مطروحاً في لقاءات هوكشتاين
قرار التجديد لقوات اليونفيل ارجئ الى يوم غد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-06-09
جمعية الصناعيين تدعو لاعادة النظر بالقرار: تعديل تعرفة الكهرباء غير مدروس
اقتصاد
2023-06-09
جمعية الصناعيين تدعو لاعادة النظر بالقرار: تعديل تعرفة الكهرباء غير مدروس
0
آخر الأخبار
2023-08-28
النقاش خلال إجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء تركز حول ما اذا كان وزير الطاقة وليد فياض قد تخطى اللجنة بقرار إستقدام الباخرة من عدمه
آخر الأخبار
2023-08-28
النقاش خلال إجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء تركز حول ما اذا كان وزير الطاقة وليد فياض قد تخطى اللجنة بقرار إستقدام الباخرة من عدمه
0
آخر الأخبار
2023-08-21
وزير الطاقة للـLBCI: مناقصة الفيول شرعية وتحت القانون تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بكانون الثاني
آخر الأخبار
2023-08-21
وزير الطاقة للـLBCI: مناقصة الفيول شرعية وتحت القانون تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بكانون الثاني
0
صحف اليوم
2023-08-18
مافيات المولّدات في الضاحية: "ضريبة" على الطاقة الشمسية! (الأخبار)
صحف اليوم
2023-08-18
مافيات المولّدات في الضاحية: "ضريبة" على الطاقة الشمسية! (الأخبار)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سياحة هوكستين أم سياسة هوكستين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سياحة هوكستين أم سياسة هوكستين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ديوان المحاسبة قال كلمته الأخيرة في ما خص شركة إنكريبت
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ديوان المحاسبة قال كلمته الأخيرة في ما خص شركة إنكريبت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-28
حملت ابنها الميت في رحمها 6 أسابيع ليتمكن توأمه من النجاة... "شعرت باليأس لكن كان عليّ الاستمرار من أجل جورج"!
منوعات
2023-08-28
حملت ابنها الميت في رحمها 6 أسابيع ليتمكن توأمه من النجاة... "شعرت باليأس لكن كان عليّ الاستمرار من أجل جورج"!
0
أمن وقضاء
05:14
ملف سلامة تابع... زهران: الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي شعيتو تقدمت بطلب تنحي أمام الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت
أمن وقضاء
05:14
ملف سلامة تابع... زهران: الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي شعيتو تقدمت بطلب تنحي أمام الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت
0
رياضة
2023-06-29
تابعوا انطلاقة المباراة الفاصلة التي تجمع منتخب لبنان للسيدات بـ شاينييز تايبي ضمن بطولة كاس اسيا عبر شاشة الـ LB2
رياضة
2023-06-29
تابعوا انطلاقة المباراة الفاصلة التي تجمع منتخب لبنان للسيدات بـ شاينييز تايبي ضمن بطولة كاس اسيا عبر شاشة الـ LB2
0
أخبار لبنان
2023-06-12
رعد: الشراكة الوطنية تفرض تحقيق مصالح اللبنانيين جميعًا دون تمييز وإستنساب أو إستضعاف لأحد
أخبار لبنان
2023-06-12
رعد: الشراكة الوطنية تفرض تحقيق مصالح اللبنانيين جميعًا دون تمييز وإستنساب أو إستضعاف لأحد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سياحة هوكستين أم سياسة هوكستين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سياحة هوكستين أم سياسة هوكستين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ديوان المحاسبة قال كلمته الأخيرة في ما خص شركة إنكريبت
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ديوان المحاسبة قال كلمته الأخيرة في ما خص شركة إنكريبت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سفينة الغاز أويل تعود من حيث أتت
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سفينة الغاز أويل تعود من حيث أتت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ماذا في تفاصيل زيارة هوكستين للبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ماذا في تفاصيل زيارة هوكستين للبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما خلاصة المفاوضات حول المسودّة النهائية التي يجب التصويت عليها في مجلس الامن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما خلاصة المفاوضات حول المسودّة النهائية التي يجب التصويت عليها في مجلس الامن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كيف توزّع التصويت بين الدول على قرار التمديد للقوات الدوليّة العاملة في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كيف توزّع التصويت بين الدول على قرار التمديد للقوات الدوليّة العاملة في الجنوب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:06
ديوان المحاسبة لهيئة ادارة السير: لملاحقة inkript جزائيا امام النيابة العامة التمييزية
أخبار لبنان
09:06
ديوان المحاسبة لهيئة ادارة السير: لملاحقة inkript جزائيا امام النيابة العامة التمييزية
2
امن وقضاء
09:10
معلومات للـLBCI: تعديلات طرأت على مسودة قرار التجديد لقوات اليونيفيل..
امن وقضاء
09:10
معلومات للـLBCI: تعديلات طرأت على مسودة قرار التجديد لقوات اليونيفيل..
3
خبر عاجل
10:42
التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت
خبر عاجل
10:42
التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت
4
خبر عاجل
11:24
بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"
خبر عاجل
11:24
بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"
5
أخبار لبنان
14:56
هوكشتاين يلتقي قائد الجيش: عشاء عمل مثمر
أخبار لبنان
14:56
هوكشتاين يلتقي قائد الجيش: عشاء عمل مثمر
6
حال الطقس
00:09
طقس صيفي يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
00:09
طقس صيفي يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟
7
خبر عاجل
11:26
بري: أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية
خبر عاجل
11:26
بري: أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية
8
منوعات
04:21
ظهرت عارية الصدر وبلقطات فاضحة... صور قديمة لزوجة كاني ويست خلال عرضها للأزياء تشعل الجماهير! (صور)
منوعات
04:21
ظهرت عارية الصدر وبلقطات فاضحة... صور قديمة لزوجة كاني ويست خلال عرضها للأزياء تشعل الجماهير! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More