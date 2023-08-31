ميقاتي: التمديد لليونيفيل يشكل عامل ارتياح ولبنان يرحب بهذا القرار

صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي: "يرحب لبنان بإصدار مجلس الأمن الدولي هذا المساء قرارا بالتمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار.



إن قرار التمديد، لحظ بندا أساسيا طالب به لبنان ويتعلق بقيام "اليونيفيل"بعملها "بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقر"، وهذا بحد ذاته يشكل عامل ارتياح، وإننا نشكر تفهم العديد من الدول وأصدقاء لبنان الملاحظات اللبنانية.



وفي هذه المناسبة، فإننا نجدد تمسك لبنان بالقرار الأممي الرقم 1701 واحترامه سائر القرارات الدولية، ونجدد المطالبة بانسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الماري، ومن كل النقاط الحدودية المتحفظ عليها والواقعة ضمن الأراضي اللبنانية. كما نطالب بالضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.



إنني أتوجه بتحية تقدير إلى معالي وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الذي قاد جهودا ديبلوماسية مضنية على مدى أيام. كما أحيي الفريق اللبناني الذي واكب عمل الوزير في اجتماعات مجلس الامن على عمله الدؤوب ومتابعته المستمرة.



إن ما تحقق خطوة أساسية لصون حقوق لبنان وسيادته وسنستمر في العمل لإنجاز كل ما هو مطلوب في هذا الاطار".