نصرالله بحث مع عبد اللهيان في آخر المستجدات والتطورات السياسية

نصرالله بحث مع عبد اللهيان في آخر المستجدات والتطورات السياسية

إستقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران الدكتور حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت السيد مجتبى أماني حيث جرى التباحث في آخر المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.