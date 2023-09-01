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وزارة المالية رفعت مشروع قانون موازنة العام ٢٠٢٤ إلى مجلس الوزراء لمناقشته

أخبار لبنان
2023-09-01 | 04:25
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وزارة المالية رفعت مشروع قانون موازنة العام ٢٠٢٤ إلى مجلس الوزراء لمناقشته
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وزارة المالية رفعت مشروع قانون موازنة العام ٢٠٢٤ إلى مجلس الوزراء لمناقشته

وزارة المالية رفعت مشروع قانون موازنة العام ٢٠٢٤ إلى مجلس الوزراء لمناقشته

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان أن الوزارة رفعت يوم أمس مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ إلى مجلس الوزراء ليصار إلى مناقشته.

وبذلك تكون الوزارة قد التزمت المهلة القانونية التي حددها الدستور.
 

أخبار لبنان

وزارة المالية

موازنة 2024

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