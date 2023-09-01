عز الدين للـLBCI: قائد الجيش إسمه مطروح وجدي في الإنتخابات..

عز الدين للـLBCI: قائد الجيش إسمه مطروح وجدي في الإنتخابات..



أكدت النائبة عناية عز الدين أن "قائد الجيش إسمه مطروح وجدي في الإنتخابات وعلاقتنا بالجيش جيدة جدًا لكن يجب أن يخضع كل شيء للحوار بالمواصفات والذهاب إلى مجلس النواب".



وسألت عز الدين في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "ماذا سنخسر لو ذهبنا إلى الحوار، فهل سنخسر أكثر من الذي خسرناه "، لافتة الى أن "هذا الأسلوب بوقوف كل على حده أو متراسه لم يوصلنا إلى أي مكان".



وفي اطار منفصل، كشفت عز الدين ان "في لجنة المرأة والطفل وضعنا لأول مرة استراتيجية عمل وكان عنوانها "الحماية والتمكين" كما أُقرّ اقتراح قانون تجريم التحرش الجنسي الذي كنت تقدمت به عام 2019".