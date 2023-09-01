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سامي الجميل ردًا على مبادرة بري: المجلس النيابي ليس ملكك وهو ملك الشعب
أخبار لبنان
2023-09-01 | 06:55
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سامي الجميل ردًا على مبادرة بري: المجلس النيابي ليس ملكك وهو ملك الشعب
سامي الجميل ردًا على مبادرة بري: المجلس النيابي ليس ملكك وهو ملك الشعب
رد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحوار لإيجاد حل لرئاسة الجمهورية عبر منصة "إكس" كاتبًا: "إقتراح عقد جلسات متتالية لإنتخاب رئيس شرط مشاركتنا بالحوار هو إقرار بأنك كنت تخالف الدستور عمدًا وأن كل الحجج التي كنت تتذرع بها ساقطة. تطبيق الدستور ليس ورقة إبتزاز سياسي".
وقال: "المجلس النيابي ليس ملكك. هو ملك الشعب اللبناني".
أخبار لبنان
رئيس حزب الكتائب اللبنانية
سامي الجميل
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