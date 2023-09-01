الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تطلق مشروعًا قيمته 96.9 مليون دولار بهدف تحسين نتائج التعلم لدى الطلاب

أخبار لبنان
2023-09-01 | 07:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تطلق مشروعًا قيمته 96.9 مليون دولار بهدف تحسين نتائج التعلم لدى الطلاب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تطلق مشروعًا قيمته 96.9 مليون دولار بهدف تحسين نتائج التعلم لدى الطلاب

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تطلق مشروعًا قيمته 96.9 مليون دولار بهدف تحسين نتائج التعلم لدى الطلاب

في 1 آب 2023، منحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) عقدًا لمؤسسة RTI International، وهي معهد أبحاث لا يبغي الربح ومنظمة تنمية دولية رائدة، لتنفيذ برنامج "كتابي 3" الجديد الذي سيمتد على خمس سنوات وتبلغ قيمته 96.9 مليون دولار، وذلك بهدف دعم النظام التعليمي في لبنان.

وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء، سيعمل مشروع "كتابي 3" على تحسين مهارات القراءة والكتابة، والحساب، والتعلم الإجتماعي الإنفعالي، ونتائج التعليم الشامل لدى الطلاب في جميع أنحاء البلاد. كما سيوفر المشروع مهارات حياتية وتوجيهًا مهنيًا للطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وعلقت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى لبنان، جولي ساوثفيلد، على إطلاق هذا البرنامج قائلة: "نحن متحمسون لتقديم هذا المشروع الجديد الذي سيواصل تحسين جودة التعليم في جميع أنحاء لبنان. يعكس برنامج "كتابي 3" قناعتنا بأن التعليم عالي الجودة يمهد الطريق نحو مزيد من النمو الإقتصادي والتغيير التحويلي. إنه واحد من الفصول العديدة في الشراكة التاريخية والمستمرة بين الولايات المتحدة ولبنان التي تهدف إلى دعم الطلاب الشباب في هذا البلد وتحضيرهم لمستقبل أكثر إشراقًا."

وسيقدم "كتابي 3" دعمًا فنيًا لكل من وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء بهدف تحسين المناهج الشاملة، والبحوث، والقدرة على تقييم الأداء. وسيعمل "كتابي 3" على تحسين نتائج التعلم لدى حوالي 350 ألف طالب، وتعزيز الممارسات التعليمية لدى حوالي 25 ألف معلّم، وزيادة معدل إستبقاء الطلاب في 1200 مدرسة عامة ومدرسة خاصة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى تقوية النظام التعليمي لزيادة إمكانية الوصول إلى فرص تعليمية أكثر إنصافًا من قبل الفئات الأكثر حرمانًا والأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة.

ومنذ عام 2013، إستثمرت حكومة الولايات المتحدة الأميركية، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أكثر من 500 مليون دولار لدعم قطاع التعليم في لبنان. بدءًا من إنشاء مكتبات في الصفوف، مرورًا بتوفير الدروس الإفتراضية، وصناديق تعليمية، ومدرسة صيفية، وصولًا إلى تقديم دعم جامعي ومنح دراسية كاملة قائمة على الجدارة، زودت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الطلاب بالأدوات والمهارات اللازمة لاكتساب تجربة تعلم شاملة والمساهمة في نمو لبنان وازدهاره.

أخبار لبنان

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

لبنان

LBCI التالي
ارتفاع مستمر في حركة المسافرين عبر المطار...
سامي الجميل ردًا على مبادرة بري: المجلس النيابي ليس ملكك وهو ملك الشعب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:24

بري بحث مع عبد اللهيان في التطورات في لبنان والمنطقة... بو صعب: لا مجال الا بأن نتحاور مع بعضنا البعض

LBCI
خبر عاجل
06:16

عبد اللهيان: موضوع إنتخاب رئيس الجمهورية شأن داخلي والقادة اللبنانيون يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصل إلى إتفاق لحسم ملف إنتخاب الرئيس

LBCI
آخر الأخبار
06:13

عبد اللهيان: لا شك أن الجمهورية الإسلامية ترفض التدخل الأجنبي في شؤون الدول الأخرى ومن بينها لبنان

LBCI
فنّ
04:56

فيلم باربي لن يُعرض اليوم في لبنان... هل من موعد جديد محدّد؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:52

إخماد حريقين في نهر إبراهيم وحراجل

LBCI
أخبار لبنان
08:24

بري بحث مع عبد اللهيان في التطورات في لبنان والمنطقة... بو صعب: لا مجال الا بأن نتحاور مع بعضنا البعض

LBCI
أمن وقضاء
08:21

إنفجار خزان "كربير" في محل حدادة سيارات في صيدا

LBCI
أمن وقضاء
08:11

غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-08-29

إلى محبي هذه العادة الغريبة... التبول أثناء الاستحمام قد يؤدي إلى هذه المشاكل!

LBCI
منوعات
2023-08-22

ركلت وصفعت حصانها خلال رحلة صيد... معلمة تمثل أمام المحكمة وهذه تهمتها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟

LBCI
فنّ
2023-08-27

وفاة وجه تلفزيوني شهير عن عمر 99 عاما... قدّم حفل ملكة جمال الكون في عهد تتويج جورجينا رزق!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:18

البابا يصل إلى منغوليا في أول زيارة حبرية لهذا البلد... ورسائل ايجابية متبادلة بين الصين والفاتيكان

LBCI
أخبار لبنان
08:04

مولوي أطلق مناقصة المعاينة الميكانيكية: خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:27

وزير الخارجية الايرانية للمرة الثانية في لبنان .. لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

في طرابلس: "المسرح ثورة"... شعار مهرجان لبنان المسرحي الدولي بمشاركة عربية واسعة

LBCI
السياحة في لبنان
14:01

برنامج "اكتشف لبنان" يُنهي فعالياته في الرملية وإلى لقاء قريب مع الشباب العرب في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بعد طول انتظار... لبنان يحق فوزه الاول في بطولة كأس العالم لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:13

ارتفاع في اسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
11:24

بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"

LBCI
خبر عاجل
10:42

التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

سفينة الغاز أويل تعود من حيث أتت

LBCI
خبر عاجل
11:26

بري: أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية

LBCI
منوعات
10:29

عثروا على أحدهما في غرفة نومها... اعتدت جنسياً على توأم في سنّ المراهقة: وعود بالزواج وهذه تفاصيل المداهمة!

LBCI
حال الطقس
00:43

انخفاض بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
07:50

لاتفيا مفاجأة بطولة العالم بكرة السلة تطيح بإسبانيا حاملة اللقب بنتيجة ٧٤-٦٩

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More