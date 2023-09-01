الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ارتفاع مستمر في حركة المسافرين عبر المطار...
أخبار لبنان
2023-09-01 | 07:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ارتفاع مستمر في حركة المسافرين عبر المطار...
اختتم شهر آب الفائت أيامه بتسجيل المزيد من الارتفاع في حركة المسافرين من لبنان واليه عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. فمع انتهاء الشهر الثامن من العام ومعه انتهاء معظم الاجازات الصيفية خصوصا لأولئك المغتربين الذين يقيمون في الخارج والطلاب الذين يتابعون دراستهم هناك والذين امضوا هذه الإجازات في ربوع الوطن، تشهد حركة المطار ازدحاماً ملحوظاً لا سيما في قاعات المغادرة، وقد سجل عدد المغادرين في نهاية شهر آب الفائت حوالي 534 ألفاً من بين أكثر من 915 ألفاً من الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر آب 2023.
وفي مقارنة لمجموع الركاب عبر المطار خلال أشهر حزيران وتموز وآب من العام الحالي 2023 مقارنة بالأشهر ذاتها من العام السابق 2022، يتبين زيادة بحوالي 16 بالمئة في أعداد الركاب وأكثر من 12 بالمئة في عدد الرحلات الجوية.
فقد بلغ مجموع الركاب عبر المطار منذ مطلع حزيران وحتى نهاية آب من العام الحالي مليونين و 548 ألفاً و58 راكباً مقابل مليونين و201 ألفاً و237 راكباً في نفس الفترة من العام 2022.
وقد توزعت حركة المطار خلال شهر آب 2023 على الشكل التالي:
المسافرون:
بلغ مجموع المسافرين من لبنان واليه في آب الفائت 915 ألفاً و85 راكباً، مقابل 796 ألفاً و543 راكباً في آب 2022 (بزيادة 14,88 بالمئة)، فقد ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 18,75 بالمئة وسجل 380 ألفاً و610 ركاب، كما ارتفع عدد المغادرين بنسبة 12,38 بالمئة وبلغ 533 ألفاً و947 راكباً، أما ركاب الترانزيت فإنخفض بنسبة 44,24 بالمئة وبلغ 528 راكباً.
الرحلات الجوية:
بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الشهر الثامن من العام الحالي 6542 رحلة (بزيادة 10,63 بالمئة)، منها 3275 رحلة وصول الى لبنان (بزيادة 10,60 بالمئة) و3267 رحلة اقلاع من لبنان ( بزيادة 10,67 بالمئة).
ومع انتهاء شهر آب، يرتفع مجموع الركاب عبر المطار منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الثامن منه الى خمسة ملايين و25 ألفاً و47 راكباً مقابل أربعة ملايين و189 ألفاً و247 راكباً في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022 أي بزيادة نسبتها ما يقارب 20 بالمئة.
أخبار لبنان
اقتصاد
لبنان
المسافرين
مطار رفيق الحريري الدولي
التالي
سرقة كابلات محطة كهرباء في سبلين
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تطلق مشروعًا قيمته 96.9 مليون دولار بهدف تحسين نتائج التعلم لدى الطلاب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-25
زحمة في مطار رفيق الحريري الدولي.. ما هي أعداد الوافدين الى لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-25
زحمة في مطار رفيق الحريري الدولي.. ما هي أعداد الوافدين الى لبنان؟
0
أخبار لبنان
08:24
بري بحث مع عبد اللهيان في التطورات في لبنان والمنطقة... بو صعب: لا مجال الا بأن نتحاور مع بعضنا البعض
أخبار لبنان
08:24
بري بحث مع عبد اللهيان في التطورات في لبنان والمنطقة... بو صعب: لا مجال الا بأن نتحاور مع بعضنا البعض
0
خبر عاجل
06:16
عبد اللهيان: موضوع إنتخاب رئيس الجمهورية شأن داخلي والقادة اللبنانيون يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصل إلى إتفاق لحسم ملف إنتخاب الرئيس
خبر عاجل
06:16
عبد اللهيان: موضوع إنتخاب رئيس الجمهورية شأن داخلي والقادة اللبنانيون يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصل إلى إتفاق لحسم ملف إنتخاب الرئيس
0
آخر الأخبار
06:13
عبد اللهيان: لا شك أن الجمهورية الإسلامية ترفض التدخل الأجنبي في شؤون الدول الأخرى ومن بينها لبنان
آخر الأخبار
06:13
عبد اللهيان: لا شك أن الجمهورية الإسلامية ترفض التدخل الأجنبي في شؤون الدول الأخرى ومن بينها لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:52
إخماد حريقين في نهر إبراهيم وحراجل
أمن وقضاء
08:52
إخماد حريقين في نهر إبراهيم وحراجل
0
أخبار لبنان
08:24
بري بحث مع عبد اللهيان في التطورات في لبنان والمنطقة... بو صعب: لا مجال الا بأن نتحاور مع بعضنا البعض
أخبار لبنان
08:24
بري بحث مع عبد اللهيان في التطورات في لبنان والمنطقة... بو صعب: لا مجال الا بأن نتحاور مع بعضنا البعض
0
أمن وقضاء
08:21
إنفجار خزان "كربير" في محل حدادة سيارات في صيدا
أمن وقضاء
08:21
إنفجار خزان "كربير" في محل حدادة سيارات في صيدا
0
أمن وقضاء
08:11
غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...
أمن وقضاء
08:11
غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-08-29
إلى محبي هذه العادة الغريبة... التبول أثناء الاستحمام قد يؤدي إلى هذه المشاكل!
صحة وتغذية
2023-08-29
إلى محبي هذه العادة الغريبة... التبول أثناء الاستحمام قد يؤدي إلى هذه المشاكل!
0
منوعات
2023-08-22
ركلت وصفعت حصانها خلال رحلة صيد... معلمة تمثل أمام المحكمة وهذه تهمتها!
منوعات
2023-08-22
ركلت وصفعت حصانها خلال رحلة صيد... معلمة تمثل أمام المحكمة وهذه تهمتها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟
0
فنّ
2023-08-27
وفاة وجه تلفزيوني شهير عن عمر 99 عاما... قدّم حفل ملكة جمال الكون في عهد تتويج جورجينا رزق!
فنّ
2023-08-27
وفاة وجه تلفزيوني شهير عن عمر 99 عاما... قدّم حفل ملكة جمال الكون في عهد تتويج جورجينا رزق!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
البابا يصل إلى منغوليا في أول زيارة حبرية لهذا البلد... ورسائل ايجابية متبادلة بين الصين والفاتيكان
تقارير نشرة الاخبار
08:18
البابا يصل إلى منغوليا في أول زيارة حبرية لهذا البلد... ورسائل ايجابية متبادلة بين الصين والفاتيكان
0
أخبار لبنان
08:04
مولوي أطلق مناقصة المعاينة الميكانيكية: خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية
أخبار لبنان
08:04
مولوي أطلق مناقصة المعاينة الميكانيكية: خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:27
وزير الخارجية الايرانية للمرة الثانية في لبنان .. لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
16:27
وزير الخارجية الايرانية للمرة الثانية في لبنان .. لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في طرابلس: "المسرح ثورة"... شعار مهرجان لبنان المسرحي الدولي بمشاركة عربية واسعة
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في طرابلس: "المسرح ثورة"... شعار مهرجان لبنان المسرحي الدولي بمشاركة عربية واسعة
0
السياحة في لبنان
14:01
برنامج "اكتشف لبنان" يُنهي فعالياته في الرملية وإلى لقاء قريب مع الشباب العرب في لبنان
السياحة في لبنان
14:01
برنامج "اكتشف لبنان" يُنهي فعالياته في الرملية وإلى لقاء قريب مع الشباب العرب في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بعد طول انتظار... لبنان يحق فوزه الاول في بطولة كأس العالم لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بعد طول انتظار... لبنان يحق فوزه الاول في بطولة كأس العالم لكرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:13
ارتفاع في اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
ارتفاع في اسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
11:24
بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"
خبر عاجل
11:24
بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"
3
خبر عاجل
10:42
التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت
خبر عاجل
10:42
التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت
4
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سفينة الغاز أويل تعود من حيث أتت
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سفينة الغاز أويل تعود من حيث أتت
5
خبر عاجل
11:26
بري: أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية
خبر عاجل
11:26
بري: أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية
6
منوعات
10:29
عثروا على أحدهما في غرفة نومها... اعتدت جنسياً على توأم في سنّ المراهقة: وعود بالزواج وهذه تفاصيل المداهمة!
منوعات
10:29
عثروا على أحدهما في غرفة نومها... اعتدت جنسياً على توأم في سنّ المراهقة: وعود بالزواج وهذه تفاصيل المداهمة!
7
حال الطقس
00:43
انخفاض بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
00:43
انخفاض بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
8
خبر عاجل
07:50
لاتفيا مفاجأة بطولة العالم بكرة السلة تطيح بإسبانيا حاملة اللقب بنتيجة ٧٤-٦٩
خبر عاجل
07:50
لاتفيا مفاجأة بطولة العالم بكرة السلة تطيح بإسبانيا حاملة اللقب بنتيجة ٧٤-٦٩
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More