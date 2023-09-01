ارتفاع مستمر في حركة المسافرين عبر المطار...

اختتم شهر آب الفائت أيامه بتسجيل المزيد من الارتفاع في حركة المسافرين من لبنان واليه عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. فمع انتهاء الشهر الثامن من العام ومعه انتهاء معظم الاجازات الصيفية خصوصا لأولئك المغتربين الذين يقيمون في الخارج والطلاب الذين يتابعون دراستهم هناك والذين امضوا هذه الإجازات في ربوع الوطن، تشهد حركة المطار ازدحاماً ملحوظاً لا سيما في قاعات المغادرة، وقد سجل عدد المغادرين في نهاية شهر آب الفائت حوالي 534 ألفاً من بين أكثر من 915 ألفاً من الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر آب 2023.



وفي مقارنة لمجموع الركاب عبر المطار خلال أشهر حزيران وتموز وآب من العام الحالي 2023 مقارنة بالأشهر ذاتها من العام السابق 2022، يتبين زيادة بحوالي 16 بالمئة في أعداد الركاب وأكثر من 12 بالمئة في عدد الرحلات الجوية.



فقد بلغ مجموع الركاب عبر المطار منذ مطلع حزيران وحتى نهاية آب من العام الحالي مليونين و 548 ألفاً و58 راكباً مقابل مليونين و201 ألفاً و237 راكباً في نفس الفترة من العام 2022.



وقد توزعت حركة المطار خلال شهر آب 2023 على الشكل التالي:



المسافرون:



بلغ مجموع المسافرين من لبنان واليه في آب الفائت 915 ألفاً و85 راكباً، مقابل 796 ألفاً و543 راكباً في آب 2022 (بزيادة 14,88 بالمئة)، فقد ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 18,75 بالمئة وسجل 380 ألفاً و610 ركاب، كما ارتفع عدد المغادرين بنسبة 12,38 بالمئة وبلغ 533 ألفاً و947 راكباً، أما ركاب الترانزيت فإنخفض بنسبة 44,24 بالمئة وبلغ 528 راكباً.



الرحلات الجوية:



بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الشهر الثامن من العام الحالي 6542 رحلة (بزيادة 10,63 بالمئة)، منها 3275 رحلة وصول الى لبنان (بزيادة 10,60 بالمئة) و3267 رحلة اقلاع من لبنان ( بزيادة 10,67 بالمئة).



ومع انتهاء شهر آب، يرتفع مجموع الركاب عبر المطار منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الثامن منه الى خمسة ملايين و25 ألفاً و47 راكباً مقابل أربعة ملايين و189 ألفاً و247 راكباً في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022 أي بزيادة نسبتها ما يقارب 20 بالمئة.