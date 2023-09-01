الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مولوي أطلق مناقصة المعاينة الميكانيكية: خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية
أخبار لبنان
2023-09-01 | 08:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مولوي أطلق مناقصة المعاينة الميكانيكية: خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
3
min
مولوي أطلق مناقصة المعاينة الميكانيكية: خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية
أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، "اطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية لأنه منصوص عنها بالقانون ولضرورية تأمين حقوق الدولة والمواطنين بالخدمة وبسلامتهم"، مؤكدا أنها "خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية التي يجب أن تتكامل مع كل أعمال الدولة من الاشغال واوضاع الطرقات".
وقال مولوي: "بالنسبة للعقد مع شركة Valle فهو منته منذ العام 2013 ومدده مجلس الوزراء حتى العام 2015، وبعد ذلك استمرت الشركة بالعمل من دون مسوغ قانوني، الامر الذي دعانا للتوجه بكتاب الى النيابة العامة التمييزية بسبب فرض مبالغ على المواطنين من دون مسوغات قانونية. واستنادا لذلك أوقفنا عمل الشركة، وعملنا بطريقة جدية على انجاز دفتر شروط لمناقصة جديدة تتوفر فيها كل المنافسة باشراف الدكتور جان العلية".
وـكد مولوي "أننا ملتزمون سلامة المواطنين وتأمين حقوقهم ولن نقبل بأن تهدر أموالهم وحقوقهم ولا اموال الدولة".
وأوضح أن مجلس شورى الدولة أبطل في العام 2018 مناقصة لانها اجريت لغير هيئة السير، مؤكدا رفضه "لانتقاد المناقصة من دون الاطلاع عليها، وانهم لا يريدون معاينة"، مشيرا الى أن هيئة الشراء العام قد انجزت دفتر الشروط".
وقال: "لقد صدر أول من أمس عن ديوان المحاسبة رأي استشاري له صفة قضائية، بناء لطلب توجهت به هيئة ادارة السير يتعلق بكيفية الدفع وبمهلة العمل لشركة انكريبت التي أوقفت المرفق العام خلافا للقانون. وأشكر هيئة ديوان المحاسبة بشخص رئيسه القاضي محمد بدران على شجاعته وقيامه بمهامه بالسرعة المطلوبة. ويقول القرار أنه لا يحق لأي شخص يسير مرفقا عاما أن يتوقف عن تسيير المرفق ويأخذ الدولة رهينة".
بدوره، قال العلية: "انها المرة الاولى التي تحضر مناقصة لمراكز المعاينة الميكانيكية بدفتر شروط شفاف لا علاقة لاحد به الا الخبراء الذين عملوا وأشرفوا عليه، حتى الوزير وأنا لم نسأل عن دفتر الشروط، بل الخبراء راجعوه كاملا وهو يؤمن ظروفا تنافسية كاملة ولا يوجد أي شرط تعجيزي. وأي شركة تتعاطى في هذا المجال وتقدم المالية المطلوبة، التي هي 500 الف دولار لكل مركز ومليونين لمركز الحدث، تستطيع التقدم الى المناقصة على اساس السعر الادنى لكل مركز، وتعطى الفرصة للشركات المتوسطة والصغيرة الحجم، ولن نكون تحت مخاطر شركة واحدة".
وأضاف: "ان العلاقة بعد نجاح المناقصة ستكون بين المواطن والدولة مباشرة والشركة الملتزمة هي بمثابة خبرة تقنية مساعدة للدولة اللبنانية، وهناك ايضا آلية لاستيعاب العمال الحاليين بطريقة غير عشوائية للاستفادة من أهل الخبرة والاختصاص".
وأكد العلية أن مسألة الرسوم ترتبط بالعلاقة بين المواطن والدولة، وفي حال أخل الملتزم بإلتزاماته هناك نص واضح في عقد التلزيم يخضع لاحكام الشراء العام ويعتبر الملتزم ناكلا، وتطبق عليه احكام النكول، ويتحمل كامل العطل والضرر، مشيرا الى ان المدة الزمنية لاجراء المناقصة وفض العروض لن تتجاوز 3 اشهر". وأعلن أنه تم نشر المناقصة على صفحة هيئة الشراء العام.
أخبار لبنان
بسام مولوي
جان العلية
مناقصة
المعاينة الميكانيكية
التالي
غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...
دريان: لن نسمح لأي أحد بأن يشعل نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-08-23
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي أجرى اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد جوزاف عون معزياً بالضابطين الشهيدين وتمنى "الشفاء العاجل للعسكري الجريح
آخر الأخبار
2023-08-23
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي أجرى اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد جوزاف عون معزياً بالضابطين الشهيدين وتمنى "الشفاء العاجل للعسكري الجريح
0
أخبار لبنان
2023-08-21
فياض للـLBCI: خطة الكهرباء ناجحة ومناقصة الفيول شرعية.. وهذا ما كشفه عن اجتماعه مع وسيم منصوري
أخبار لبنان
2023-08-21
فياض للـLBCI: خطة الكهرباء ناجحة ومناقصة الفيول شرعية.. وهذا ما كشفه عن اجتماعه مع وسيم منصوري
0
آخر الأخبار
2023-08-21
وزير الطاقة للـLBCI: مناقصة الفيول شرعية وتحت القانون تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بكانون الثاني
آخر الأخبار
2023-08-21
وزير الطاقة للـLBCI: مناقصة الفيول شرعية وتحت القانون تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بكانون الثاني
0
آخر الأخبار
2023-08-07
وزير الداخلية بسام مولوي: حرصنا على العرب الموجودين على الاراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين
آخر الأخبار
2023-08-07
وزير الداخلية بسام مولوي: حرصنا على العرب الموجودين على الاراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:52
إخماد حريقين في نهر إبراهيم وحراجل
أمن وقضاء
08:52
إخماد حريقين في نهر إبراهيم وحراجل
0
أخبار لبنان
08:24
بري بحث مع عبد اللهيان في التطورات في لبنان والمنطقة... بو صعب: لا مجال الا بأن نتحاور مع بعضنا البعض
أخبار لبنان
08:24
بري بحث مع عبد اللهيان في التطورات في لبنان والمنطقة... بو صعب: لا مجال الا بأن نتحاور مع بعضنا البعض
0
أمن وقضاء
08:21
إنفجار خزان "كربير" في محل حدادة سيارات في صيدا
أمن وقضاء
08:21
إنفجار خزان "كربير" في محل حدادة سيارات في صيدا
0
أمن وقضاء
08:11
غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...
أمن وقضاء
08:11
غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-19
"ماوغلي" موجود في الحقيقة... رجل اسباني ربّته الذئاب لمدة 12 سنة!
منوعات
2023-08-19
"ماوغلي" موجود في الحقيقة... رجل اسباني ربّته الذئاب لمدة 12 سنة!
0
أخبار لبنان
2023-07-02
بيان مشترك لوزارة البيئة ومصلحة الليطاني... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
2023-07-02
بيان مشترك لوزارة البيئة ومصلحة الليطاني... ماذا جاء فيه؟
0
فنّ
2023-08-26
لقطات رومنسية جديدة تجمع معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي... هل عادت الأمور إلى مجاريها بينهما؟ (صور)
فنّ
2023-08-26
لقطات رومنسية جديدة تجمع معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي... هل عادت الأمور إلى مجاريها بينهما؟ (صور)
0
منوعات
2023-08-18
رأت ذراعًا تمتد من ثقب ببيتها واكتشفت الحقيقة المرعبة... رجل يعيش تحت منزلها منذ أشهر؟! (فيديو)
منوعات
2023-08-18
رأت ذراعًا تمتد من ثقب ببيتها واكتشفت الحقيقة المرعبة... رجل يعيش تحت منزلها منذ أشهر؟! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
البابا يصل إلى منغوليا في أول زيارة حبرية لهذا البلد... ورسائل ايجابية متبادلة بين الصين والفاتيكان
تقارير نشرة الاخبار
08:18
البابا يصل إلى منغوليا في أول زيارة حبرية لهذا البلد... ورسائل ايجابية متبادلة بين الصين والفاتيكان
0
أخبار لبنان
08:04
مولوي أطلق مناقصة المعاينة الميكانيكية: خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية
أخبار لبنان
08:04
مولوي أطلق مناقصة المعاينة الميكانيكية: خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:27
وزير الخارجية الايرانية للمرة الثانية في لبنان .. لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
16:27
وزير الخارجية الايرانية للمرة الثانية في لبنان .. لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في طرابلس: "المسرح ثورة"... شعار مهرجان لبنان المسرحي الدولي بمشاركة عربية واسعة
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في طرابلس: "المسرح ثورة"... شعار مهرجان لبنان المسرحي الدولي بمشاركة عربية واسعة
0
السياحة في لبنان
14:01
برنامج "اكتشف لبنان" يُنهي فعالياته في الرملية وإلى لقاء قريب مع الشباب العرب في لبنان
السياحة في لبنان
14:01
برنامج "اكتشف لبنان" يُنهي فعالياته في الرملية وإلى لقاء قريب مع الشباب العرب في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بعد طول انتظار... لبنان يحق فوزه الاول في بطولة كأس العالم لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بعد طول انتظار... لبنان يحق فوزه الاول في بطولة كأس العالم لكرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:13
ارتفاع في اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
ارتفاع في اسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
11:24
بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"
خبر عاجل
11:24
بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"
3
خبر عاجل
10:42
التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت
خبر عاجل
10:42
التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت
4
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سفينة الغاز أويل تعود من حيث أتت
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سفينة الغاز أويل تعود من حيث أتت
5
خبر عاجل
11:26
بري: أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية
خبر عاجل
11:26
بري: أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية
6
منوعات
10:29
عثروا على أحدهما في غرفة نومها... اعتدت جنسياً على توأم في سنّ المراهقة: وعود بالزواج وهذه تفاصيل المداهمة!
منوعات
10:29
عثروا على أحدهما في غرفة نومها... اعتدت جنسياً على توأم في سنّ المراهقة: وعود بالزواج وهذه تفاصيل المداهمة!
7
حال الطقس
00:43
انخفاض بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
00:43
انخفاض بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
8
خبر عاجل
07:50
لاتفيا مفاجأة بطولة العالم بكرة السلة تطيح بإسبانيا حاملة اللقب بنتيجة ٧٤-٦٩
خبر عاجل
07:50
لاتفيا مفاجأة بطولة العالم بكرة السلة تطيح بإسبانيا حاملة اللقب بنتيجة ٧٤-٦٩
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More