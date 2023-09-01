قائد الجيش استقبل حمية ويمنى الجميل ومذكرة تفاهم مع وزارة الاشغال لمسح الأملاك العامة البحرية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



بعد ذلك، وقع المدير العام للنقل البري والبحري في الوزارة أحمد تامر ومدير الشؤون الجغرافية في الجيش العميد المهندس محمد الجباوي مذكرة تفاهم تقوم بموجبها مديرية الشؤون الجغرافية بمسح الأملاك العامة البحرية.



وشكر الوزير حمية قيادة الجيش ومديرية الشؤون الجغرافية، معتبرًا أن هذا التعاون ينم عن حس مسؤولية وطنية.



من جهة أخرى، أكد العماد عون أن مديرية الشؤون الجغرافية تضع جميع إمكاناتها بتصرف وزارات الدولة لما فيه مصلحة الوطن. بعد ذلك، وقع المدير العام للنقل البري والبحري في الوزارة أحمد تامر ومدير الشؤون الجغرافية في الجيش العميد المهندس محمد الجباوي مذكرة تفاهم تقوم بموجبها مديرية الشؤون الجغرافية بمسح الأملاك العامة البحرية.وشكر الوزير حمية قيادة الجيش ومديرية الشؤون الجغرافية، معتبرًا أن هذا التعاون ينم عن حس مسؤولية وطنية.من جهة أخرى، أكد العماد عون أن مديرية الشؤون الجغرافية تضع جميع إمكاناتها بتصرف وزارات الدولة لما فيه مصلحة الوطن.