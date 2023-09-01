وزارة الزراعة دهمت محالًا لبيع الحيوانات وأقفلت عيادتين بيطريتين في الأوزاعي والجناح

قامت الضابطة البيطرية في وزارة الزراعة المؤلفة من رئيس مصلحة مراقبة التصدير والإستيراد والحجر الصحي البيطري الدكتور يحيى خطار ورئيس مصلحة الصحة الحيوانية الدكتور باسل البزال، وذلك بتوجيهات من وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن والمدير العام للزراعة المهندس لويس لحود وبمواكبة جهاز أمن الدولة وإشراف النيابة العامة التمييزية وحضور نقيب الأطباء البيطريين الدكتور إيهاب شعبان بدهم أربعة محال لبيع الحيوانات ومستلزماتها وقامت بإقفال عيادتين بيطريتين الأولى في الأوزاعي Pet Mart والثانية في منطقة الجناح Pet House ومصادرة كافة اللقاحات والأدوية والعدة البيطرية الموجودة.وطلب من أصحاب هذه المحال الحضور إلى وزارة الزراعة والتعهد بعدم ممارسة أية أعمال غير شرعية من ناحية تلقيح ومعالجة الحيوانات وبيع الأدوية البيطرية تحت طائلة إقفال هذه المحال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص.