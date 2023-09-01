هوكستين: الترسيم البحري بدأ يفيد الاقتصاد اللبناني بالاستثمارت الأجنبية

أكد كبير مستشاري إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون أمن الطاقة آموس هوكستين في حديثٍ للـ NBN أن ميزة ترسيم الحدود الدائمة هي في أنه سيتمُ تسوية كل شيء من الآن وصاعداً ويمكن أن تتحرك الأمور بسلاسة.وشدد هوكستين على أن الترسيم البحري بدأ يفيد الاقتصاد اللبناني بالاستثمارت الأجنبية. وقال إنه لا يتوقع حدوث أي مشاكل تتطلب مساعدته، مذكراً بأن انطلاق مفاوضات الترسيم البري تتطلب قرارا لبنانياً.