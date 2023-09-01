وزيرِ البيئة اكد السعي لإيجاد حلول لمشكلة المكبات العشوائية للنفايات

أكد وزيرِ البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين اكد السعي لإيجادِ حلولٍ سريعةٍ لمشكلةِ المَكباتِ العَشوائية للنفاياتِ التي عادت للانتشار في البقاعين الغربي والأوسط، وذلك بعد توقفِ معامل فرز النُفايات عن العمل، وبعد اللجوءِ الى حرقِ النُفايات. وكشفَ ياسين، ان الجهودَ ستتكثفُ لإغلاقِ المكباتِ العَشوائية في البقاع، وإعادةِ تشغيلِ معاملِ الفرز، بمساعدةٍ من البنكِ الدولي، كما شددَ على ضرورةِ تعزيزِ الفرزِ من المصدر في مختلفِ البلدات.