عبد اللهيان: ايران والسعودية ليست لديهما نية التدخل والتأثير في القرارات السياسية اللبنانية

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رفض أي تدخل خارجي من شأنه أن يؤثر بشكل أو بآخر على القرارات السياسية التي تتخذ من قبل النخب السياسية في لبنان، قائلا: "نعتقد أن هذه التدخلات إذا استمرت فمن شأنها أن تزيد الأوضاع تعقيدًا".



وقال خلال مؤتمر صحافي: "الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تتدخل في أي وقت من الأوقات بالشؤون الداخلية للجمهورية اللبنانية ولكن طالما أن لبنان يريد ذلك فإن الجمهورية الإسلامية لن تتوانى في لحظة من اللحظات من تقديم كل مؤازرة تطلب منها في دعم لبنان، دولة وجيشا وشعبا ومقاومة".



وشدّد على أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم أي توافق يتم التوصل اليه من قبل المسؤولين السياسيين اللبنانيين.



وقال وزير الخارجية الإيراني: "نقيّم بشكل ايجابي عودة العلاقات بين طهران والرياض الى حالتها الطبيعية وهناك بعض الدول الاخرى التي تدخل حاليا في حالة حوار مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ان كان بشكل علني أو سري من اجل عودة العلاقات الى طبيعتها مع ايران".



وأعلن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية ليست لديهما نية التدخل والتأثير في القرارات السياسية التي تتخذ من قبل السياسيين اللبنانيين.