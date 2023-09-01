الراعي حذّر من خطورة الموقف الدولي المتعلق بالنازحين السوريين ووجودهم في لبنان

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن مهما كثرت المبادرات الخارجية تبقى قاصرة عن تحقيق الخلاص إذا لم يلتزم اللبنانيون بمصلحة وطنهم العليا، ويتجاوزوا خلافاتهم الشخصية والفئوية.



وخلال كلمة له في لقاء دوري في الديمان، عقده منتدى التفكير الوطني، حذّر الراعي من خطورة الموقف الدولي المتعلق بالنازحين السوريين ووجودهم في لبنان.