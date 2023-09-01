وزير البيئة واللواء خير جالا في مكبات النفايات في البقاع الأوسط والغربي

جال وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين، بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يرافقه امين عام الهيئة العليا للاغاثة، اللواء محمد خير، ومنسق عام تيار المستقبل في البقاع الأوسط ، رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، وقائمقام حاصبيا رواد سلوم، ممثلا محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، في مكبات النفايات في البقاعين الأوسط والغربي في قب الياس، بر الياس، مجدل عنجر، وجب جنين، حيث التقوا رؤساء البلديات المعنية.



وركزت اللقاءات التي عقدت على "ضرورة منع الرمي والحرق العشوائي للنفايات وتخفيف الضرر عن البيئة وصحة اهلنا في البقاعين الأوسط والغربي".



وتم التأكيد على "العمل مع الهيئة العليا للاغاثة لطمر المكبات الحالية وتأمين حراستها، حتى البدء بإعادة تشغيل وتحسين وضع المعامل في برالياس وجب جنين ومجدل عنجر وانشاء خلايا صحية للطمر".



وأشار الوزير ياسين الى ان "اعادة تأهيل وتشغيل معامل الفرز والتسبيخ وضع قيد التلزيم لكن يستوجب اقله سنة او سنة ونصف لاستكمال الاعمال خاصة في بر الياس الذي تردى وضعه بعدما تركه المتعهد منذ سنتين واستقالة بلدية بر الياس. وسيشمل العمل تأهيل المعامل، وتجهيز خلايا للطمر الصحي، وتأمين طاقة شمسية للمعامل، وهذا ما سنقوم به بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".



وبالنسبة إلى عجز البلديات المالي، قال ياسين: "وضعت اقتراح في مشروع الموازنة الجديدة لاعتماد رسوم نفايات بقيمة دولارين او ثلاثة عن كل منزل، واعلى بشكل تصاعدي على المؤسسات الصناعية والمحلات التجارية وغيرها من المؤسسات حسب كبرها، لتغطية الكلفة. وسيشمل رسم النفايات ايضا النازحين السوريين بحيث تدفع كل خيمة ما يتوجب عليها من رسوم نفايات أو من خلال الاتفاق مع المنظمات الدولية لتغطية هذه الكلفة. هذا سيؤمن السيولة والملاءة المالية للبلديات لتسديد كلفة الجمع والنقل والمعالجة والطمر الصحيح".