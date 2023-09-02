المرتضى أعلن إدراج قلعة شعبان في خربة سلم في لائحة المتاحمة الرسمية

أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى إدراج قلعة شعبان في بلدة خربة سلم الجنوبية قريبًا في لائحة المتاحف الرسمية اللبنانية.وجاء كلام المرتضى خلال جولة في أرجاء القلعة حيث عبر عن إعجابه بما شاهد وقال: "إن أجمل ما في الجنوب أنه بهي بفضل بركات هذه الأرض التي كانت في وقت من الأوقات مسلوبة من أهلها وتحررت لأنهم مؤهلون للعيش في هذه النعمة".وأضاف: "إن هذه الأرض المباركة المحررة نستعيدها من السلب بشكل عام، وعندما وصلت إلى هنا تساءلت لماذا سميت بخربة في وقت هي من أجمل القرى المعمورة وأجمل بما في هذه الخربة الذي هو نقيض الخراب هي هذه القلعة الشامخة الراقية التراثية وأن أهل هذه الأرض متمسكون ومتجزرون فيها وهم أكثر الناس المؤهلين ليعيشوا الحضارة وأرقى ما تكون عليه الحضارة".وأشار إلى أننا "قريبًا ووظيفيًا كوزارة الثقافة، سندرجها على لائحة المتاحف الرسمية اللبنانية".