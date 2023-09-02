نصر الله استقبل زياد نخالة وصالح العاروري

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحركة الجهاد زياد نخالة ونائب رئيس المكتب السياسي في حماس صالح العاروري، وأكدوا خلال اجتماعهم أهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات المقاومة خصوصاً في فلسطين ولبنان.