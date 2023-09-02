ارسلان: الجو العام رافض لكل الشعارات التقسيمية

في وقتٍ تزدادُ فيه حدّةُ التظاهراتِ في السويداء في سوريا، دعا رئيسُ الحزبِ الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان اهالي السويداء الى عدمِ السماحِ لأيادي الغدر ان تستغلَ وضعَ معيشيًا معينًا كي تأخذَهم الى مشاريعَ سياسيةٍ مشبوهة، تُعرّضُ الوضعَ في السويداء وجبل العرب إلى الأسوأ من الضغطِ الاجتماعيّ والاقتصادي والمعيشي.واثناءَ استقباله رئيس لجنة التواصل الدرزية عرب الـ 48، أكد ارسلان انه على تواصلٍ مستمرٍ مع القيادةِ السورية ومع اهالي جبل العرب، مشيراً الى ان الجوَ العام رافضٌ لكلِ الشعارات التقسيميةِ التي رُفِعَت بهدفِ استغلالِ الوضعِ المعيشي الذي هو نتيجةَ الظلم الذي تتعرضُ له سوريا كدولةٍ وشعب.