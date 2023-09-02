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إخماد حريقين في عكار
أخبار لبنان
2023-09-02 | 08:16
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إخماد حريقين في عكار
إخماد حريقين في عكار
إندلع حريق بين بلدتي البيرة والباردة العكاريتين إلتهم أعشابًا يابسة وأشجارًا حرجية وأخرى مثمرة مختلفة.
وتوجهت على الفور عناصر الدفاع المدني معززة بآليات الإطفاء.
وبعد جهود مضنية إستمرت حوالي ثلاث ساعات تقريبًا بسبب عدم توفر الطرق وكثرة المنحدرات، تمكنت العناصر من الوصول إلى مكان الحريق وأخمدته وبردت المكان خوفًا من تجدده بسبب سرعة الهواء.
كذلك، أخمدت عناصر الدفاع المدني حريقًا شب في لوحة فواصم داخل أحد المنازل في بلدة المسعودية العكارية، واقتصرت الأضرار على الماديات.
أخبار لبنان
حريق
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