تيمور جنبلاط: لتغليب منطق التسوية والمصالحات في القضايا الوطنية

تيمور جنبلاط: لتغليب منطق التسوية والمصالحات في القضايا الوطنية

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على "موقف الحزب واللقاء الديموقراطي الداعي دائما الى الحوار المجدي، في ظل انسداد الافق السياسي الحاصل"، مبديا ترحيبه بالزيارة المرتقبة للبطريرك الماروني الكردينال بشارة الراعي الى الجبل الجمعة المقبل "لتكريس ثمار المصالحة والبناء على انجازها"، وآملا في الوقت نفسه ان "يتغلب منطق التسوية والمصالحات في كل قضايانا الوطنية المختلف حولها".



وتناول في تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة قضايا حياتية ومعيشية واجتماعية ضاغطة، الى جانب الملف التربوي، وشدد النائب جنبلاط على "اهمية ايلاء المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية العناية اللازمة والسعي لإنقاذ العام الدراسي المقبل وإتاحة المجال امام جميع الطلاب في المدارس الرسمية والخاصة لتلقي العلم، اضافة الى اعطاء الاساتذة حقوقهم المشروعة والحوافز، وتمكين تعاونية موظفي الدولة من تقديم الاستشفاء لهم ولعائلاتهم".