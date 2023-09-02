إخبارُ من أبو فاعور بشأن "مواد سرطنة".. ومطالبة بختم مستودعات!

إخبارُ من أبو فاعور بشأن "مواد سرطنة"..

تقدم عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور بإخبار إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول إستيراد مواد مسرطنة وممنوعة من التداول وبيعها في لبنان، طالباً ختم مستودعات المدعى عليهم بعد معاينتها بالشمع الأحمر.



