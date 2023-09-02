"الريجي" واصلت جهودها لمكافحة التهريب... وهذا ما ضبطته

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر، بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape بنتيجة عملية دهم في بلدات الحيصة وببنين وبرقايل في عكّار، وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.