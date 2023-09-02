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مشهد الاشتباكات في الداخل السوري تحول مشهد نزوح غير شرعي عند الحدود مع لبنان

مشهد الاشتباكات في الداخل السوري تحول مشهد نزوح غير شرعي عند الحدود مع لبنان

تحوّل مشهدُ الاشتباكات في الداخل السوري الى مشهدِ نزوحٍ غيرِ شرعي عندَ الحدودِ مع لبنان.



وعلى وسائل التواصل، فيديوهات ترصد عشرات النازحين السوريين يدخلون الى لبنان ليلاً على البغال من المنطقة الحدودية المحاذية لشبعا، علماً ان المشاهد تُظهر ادخالَ النازحين معهم حمولةً كبيرة لم يتم تحديدها.





