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حسن عز الدين: إذا لم تكن قوات اليونيفيل تعيش في بيئة وعلاقة إيجابية مع الناس فسيكون من الصعب عليها التحرك

حسن عز الدين: إذا لم تكن قوات اليونيفيل تعيش في بيئة وعلاقة إيجابية مع الناس فسيكون من الصعب عليها التحرك

يتفاعل قرار مجلس الامن الدولي بالتجديد لليونيفيل بصيغة معدلة تسمح بحرية حركة القوات الدولية من دون التنسيق مع الجيش.



وفي هذا السياق، ذكر عضو كتلةِ الوفاءِ للمقاومة النائب حسن عز الدين بأنه إذا لم تكن قوات اليونيفيل تعيشُ في بيئةٍ واستقرارٍ وسلمٍ أهلي وعلاقةٍ إيجابية مع الناس، فسيكونُ من الصَعبِ عليها أن تتحرك.







