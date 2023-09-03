عطية للـLBCI: أي اسم يُطرح للرئاسة يجب أن يقبل بإعادة تفعيل مطار القليعات والا لن ينال دعمنا

كشف عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطيه أن "الموفد الفرنسي آتٍ، واذا لم يحصل انتخاب رئيس في ايلول على الدنيا السلام".وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI " يجب أن نؤسس لقواسم مشتركة في الحوار ثمّ ندخل الى جلسة انتخاب رئيس".وعن مطار القليعات قال عطيه "هناك تضامن كبير معنا في ملف اعادة تفعيل مطار القليعات وحزب الله لم يكن ضدّ الفكرة وأي اسم يُطرح للرئاسة يجب أن يقبل بهذا المشروع ويعمل عليه والا لن ينال دعمنا".